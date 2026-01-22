Propagación de un hongo peligroso deja decenas de enfermos en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de histoplasmosis, una enfermedad causada por un hongo presente en el ambiente, luego de que decenas de personas enfermaran en distintas comunidades. El caso que activó las alertas se concentra principalmente en el estado de Tennessee, donde más de 35 personas han sido diagnosticadas con esta infección respiratoria en un periodo de tres meses, según confirmaron organismos de salud estatales y federales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué hongo está causando las infecciones en Estados Unidos?

El brote detectado en Tennessee está vinculado al Histoplasma capsulatum, un hongo microscópico que vive en suelos contaminados con excrementos de aves y murciélagos. Las personas se infectan al inhalar las esporas que se liberan al aire cuando el suelo es removido, ya sea por actividades agrícolas, construcción, limpieza de espacios cerrados o fenómenos naturales. La histoplasmosis no se transmite de persona a persona. La exposición suele ocurrir en espacios abiertos o cerrados donde el hongo está presente de forma ambiental, lo que dificulta identificar una única fuente de contagio durante un brote.

El Departamento de Salud de Tennessee confirmó que los casos se concentran en los condados de Maury y Williamson, al sur del estado. Desde octubre de 2025 hasta enero de 2026, se han documentado más de 35 infecciones confirmadas, con varios pacientes que han requerido hospitalización debido a la intensidad de los síntomas respiratorios.



Las autoridades han señalado que la mayoría de los afectados son adultos de mediana edad, con una edad promedio cercana a los 50 años. Hasta ahora, no se ha identificado una sola actividad, lugar o evento como origen exclusivo del brote, lo que refuerza la hipótesis de una exposición ambiental amplia y sostenida.



Síntomas que llevaron a la detección del brote

Los pacientes afectados presentaron síntomas respiratorios persistentes, entre ellos tos, fiebre, fatiga, dolor en el pecho y dificultad para respirar. En algunos casos, la enfermedad fue inicialmente confundida con neumonía, gripe u otras infecciones respiratorias comunes, lo que retrasó el diagnóstico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que la histoplasmosis puede pasar desapercibida debido a la similitud de sus síntomas con otras enfermedades respiratorias. En personas sanas, la infección puede ser leve o incluso no presentar síntomas, pero en otros casos puede evolucionar hacia cuadros graves.



Aunque la histoplasmosis es conocida desde hace décadas, la detección de brotes con decenas de casos en un corto periodo de tiempo ha generado preocupación entre epidemiólogos. En muchos estados, esta enfermedad no es de notificación obligatoria, lo que dificulta tener un panorama completo de su impacto real a nivel nacional.

Publicidad

El CDC reconoce que las enfermedades fúngicas están aumentando en frecuencia y que a menudo son subdiagnosticadas. Factores como cambios climáticos, mayor urbanización de zonas rurales y actividades humanas que remueven el suelo pueden favorecer la exposición a estos hongos.

Las autoridades de salud insisten en que no todas las personas expuestas al hongo desarrollan la enfermedad. Sin embargo, el riesgo de complicaciones aumenta en quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes con VIH, personas en tratamiento con quimioterapia, receptores de trasplantes o adultos mayores. En estos grupos, la histoplasmosis puede diseminarse más allá de los pulmones y afectar otros órganos, lo que requiere tratamientos prolongados con medicamentos antifúngicos y, en algunos casos, hospitalización.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL