En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asesinan a sangre fría a joven ucraniana en tren de Charlotte, EE. UU; ataque fue por la espalda

Asesinan a sangre fría a joven ucraniana en tren de Charlotte, EE. UU; ataque fue por la espalda

La mujer tenía 23 años y se llamaba Iryna Zarutska. Según los reportes preliminares, el asesino no había intercambiado palabras con la víctima antes de haber cometido los hechos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:19 p. m.
Mujer asesinada.jpg
Las autoridades lograron capturar a quien sería el responsable de este atroz crimen. Su historial criminal en extenso. -
Foto: redes sociales