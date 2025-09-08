Asesinan a sangre fría a joven ucraniana en tren de Charlotte, EE. UU; ataque fue por la espalda

Recientemente se conoció un trágico crimen que despertó alertas entre los usuarios de tren y transporte público en Estados Unidos. Una mujer ucraniana, quien se refugiaba en Estados Unidos tras el conflicto entre su nación y Rusia, fue asesinada a sangre fría frente a decenas de pasajeros que se movilizaban en un tren de Charlotte.

La víctima fue identificada como Iryna Zarutska, una mujer de solo 23 años que viajaba en la línea azul del tren de esta ciudad estadounidense. Esto aconteció en el sector del tren que se ubica en alrededores de la intersección de East Boulevard, Camden Road y West Boulevard. La joven portaba una gorra, unos lentes y un suéter de color negro.

Todo ocurrió en horas de la noche del pasado 22 de agosto cuando la víctima mortal ingresó al tren y se sentó en una de las sillas vacías. Tras ella se sentó su asesino: un hombre que fue identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien vestía con un buso de color rojo y fue identificado en cámaras de seguridad por ser una persona de alta estatura y cabello largo.



El presunto responsable del crimen, quien no intercambió palabra con la mujer asesinada en ninguna parte del trayecto, se puso de pie pasados varios minutos desde que la joven se sentó, sacó un arma blanca y le propició una puñalada súbita a Zarutska en el cuello, ataque que le provocó una muerte prácticamente inmediata. Posteriormente, el delincuente apareció en cámaras de seguridad del tren de Charlotte intentando huir del vehículo, con una de sus manos herida y dejando un camino de sangre entre los pasajeros que lo veían.

Afortunadamente, la rápida reacción de los pasajeros, quienes reportaron el hecho ante las autoridades, conllevó a que el delincuente fuera capturado a los pocos minutos de haber cometido el sanguinario crimen. Medios locales dieron a conocer que, una vez identificado, se supo que el hombre contaba con varios antecedentes delictivos, y que incluso ya había estado en la cárcel.



Crimen a mujer de Ucrania en tren de Charlotte: los antecedentes del presunto delincuente

El Departamento de Policía de Charlotte-Meclenburg (CMPD) dijo que el capturado enfrentará cargos por asesinato en primer grado y sin opción a fianza. Brown Jr., acorde con los reportes oficiales, cuenta con 14 casos abiertos previos, entre los que se incluye haber robado intimidando a sus víctimas con armas peligrosas y haber usado indebidamente el llamado al número de emergencias. Medios locales informaron que el hombre no llevaba boleto válido para el trayecto.

Incluso, el debate sobre la seguridad entre los habitantes de esta parte de Estados Unidos se avivó aún más luego de que se conociera que el señalado responsable ya había estado seis meses en prisión por los delitos que cometió entre 2013 y 2014, además de que se le había solicitado una evaluación en su salud mental que pudiese haber incidido en su actuar delictivo.

Por su parte, la alcaldía de la ciudad anunció nuevas medidas en materia de seguridad para evitar que estos incidentes vuelvan a presentarse, acorde con el medio Spectrum News. Incluso, enfatizó en que se iba a incrementar el número de guardias y policías en este medio de transporte, ya que en el momento del homicidio no había ningún agente de la ley que hubiera actuado de manera oportuna.

Por el momento avanzan las investigaciones y la recolección de material de prueba para poder avanzar en el proceso judicial del señalado implicado, quien deberá enfrentar su proceso judicial bajo las rejas sin derecho a libertad.

