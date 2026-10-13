¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico del papa León XIV, y cuáles son los síntomas?

El papa León XIV fue sometido este martes a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que los exámenes médicos confirmaran que tenía un adenocarcinoma pulmonar. La intervención se llevó a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma y, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, terminó sin complicaciones. El diagnóstico se conoció después de que el Vaticano entregara detalles sobre el procedimiento al que fue sometido el pontífice, de 71 años.

La institución explicó que el resultado de un análisis del tejido extraído confirmó la sospecha que había surgido durante las pruebas realizadas antes de la operación. "Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", señaló el comunicado difundido por el Vaticano. La nota también precisó que la cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos y que, para completar la extirpación, los médicos retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida.

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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares o secretoras del pulmón. Estas células participan en la producción de sustancias como el moco y se encuentran en el revestimiento de distintos órganos. De acuerdo con la información médica de City of Hope, el adenocarcinoma "es el término que se utiliza para describir el cáncer que se forma en un tipo específico de célula, denominada célula glandular o secretora. Estas células se encuentran en el revestimiento de algunos órganos y participan en la producción y secreción de fluidos corporales, como el moco o los jugos digestivos".



Este diagnóstico forma parte de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, una categoría que agrupa diferentes tumores según las características de las células que los originan. Dentro de ese grupo, el adenocarcinoma es uno de los subtipos más comunes. Una de sus características es que "se localiza en la parte externa de los pulmones y crece más lentamente que otros tipos de cáncer". También tiene una mayor probabilidad de detectarse antes de que se haya extendido a otras partes del organismo, aunque esto no ocurre en todos los casos.



En el caso de León XIV, el pontífice había anunciado el domingo anterior que los médicos habían encontrado un nódulo pulmonar durante sus controles de salud. En ese momento, explicó que la lesión se encontraba en una fase temprana y estaba bien localizada, por lo que el equipo médico consideraba conveniente realizar una intervención. Sin embargo, conocer el tipo de tumor no permite establecer por sí solo en qué estadio se encuentra el cáncer. Para determinarlo, los especialistas deben evaluar su tamaño, su ubicación y si existe evidencia de que se haya extendido a los ganglios linfáticos u otros órganos.



El papa León XIV "despertó con normalidad"

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso "del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena", según fuentes vaticanas. León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

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La operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo. Ese día durante su saludo a los miembros de la Hermandad del peruano Señor de los Milagros en Roma, León XIV agradeció el respaldo de los fieles: "Gracias por su oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", aseguró. Tras conocer el diagnóstico médico, el Vaticano no ha aportado novedades sobre este viaje apostólico.

Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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