Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Recién casada acabó con su vida días después de su boda: su padre dice que fue por críticas

Recién casada acabó con su vida días después de su boda: su padre dice que fue por críticas

El hecho ocurrió en la ciudad de Mingachevir, en Azerbaiyán. El padre de la joven fallecida aseguró que su muerte se dio por fuertes críticas por parte de la familia de su esposo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de oct, 2025
Recién casada acabó con su vida días después de su boda: su padre dice que fue por críticas
La mujer de 19 años se casó con un hombre de 33.
Redes sociales

