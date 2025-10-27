Recién casada acabó con su vida días después de su boda: su padre dice que fue por críticas

Una recién casada fue hallada sin vida en una vivienda poco después de su boda. La mujer, identificada como Lyaman Mammadli, de 19 años, fue encontrada muerta en el jardín de la casa de sus padres y, al parecer, se habría quitado la vida. Su padre, Murad Bayramov aseguró que las razones de su muerte se debieron a un acoso por parte de la familia de su nuevo esposo.

Según reportaron varios medios, entre esos The Sun, Mammadli se quitó la vida días después de su matrimonio y de que la familia de su esposo la acusara de llevar un vestido de novia "provocador" y "vergonzoso". La confección dejaba al descubierto sus hombros. "El novio de mi hija y sus padres provocaron una pelea en mi casa por su vestido de novia. Mi hija no pudo soportarlo y se quitó la vida", dijo Bayramov.

El hecho ocurrió en la ciudad de Mingachevir, en Azerbaiyán. Lyaman Mammadli, de acuerdo con las declaraciones de su padre, fue criticada por sus suegros por tener un vestido de novia "demasiado revelador" y además dijeron que parecía "desnuda" durante su boda. El novio de la joven fallecida, Elnur Mamedli, de 33 años, y sus padres, llegaron a la casa de Bayramov a continuar discutiendo sobre el vestido tras el evento nupcial.



¿Qué se sabe de la muerte de la recién casada?

“Después de la boda, Elnur vino a casa con sus padres y provocó una fuerte discusión. Dijeron: ‘¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudiste dejar que tu hija usara un vestido de novia tan vergonzoso y revelador?’”, relató el hombre, quien trató explicarles que la utilización de ese tipo de vestidos de novias ya era común en su país, pero no se calmaron y siguieron discutiendo hasta el día siguiente.



La familia del novio, al parecer, acusó a la joven de “deshonrar a su hijo y a su familia”. De acuerdo con Bayramov, su hija no pudo soportar la humillación y "en su angustia y su tormento emocional, se quitó la vida". Mamedli trató de asistir al funeral de su esposa, pero la familia de ella se lo impidió. "Vino al funeral, pero los eché. Me negué a dejar que se quedaran", explicó el hombre.



