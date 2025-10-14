En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Reconstruir Gaza tras bombardeos de Israel requerirá de al menos 70.000 millones de dólares: ONU

Reconstruir Gaza tras bombardeos de Israel requerirá de al menos 70.000 millones de dólares: ONU

Se calcula que se deben retirar unos 55 millones de toneladas de escombros producto por la destrucción de infraestructura de todo tipo en dos años del asedio del ejército israelí.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Ejército de Israel derriba torre en Gaza 30 minutos después de ordenar evacuarla forzosamente
Casas destruidas después de ser alcanzadas por un ataque aéreo israelí.
Majdi Fathi/NurPhoto/AFP

