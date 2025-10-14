En vivo
Noticias Caracol
MUNDO  / Israel mata a al menos tres palestinos en Gaza, pese al acuerdo de alto al fuego: esto se sabe

Israel mata a al menos tres palestinos en Gaza, pese al acuerdo de alto al fuego: esto se sabe

Según el Ejército de Israel, se trataba de gazatíes que habían traspasado la llamada "línea amarilla" del acuerdo. Las víctimas intentaban llegar a sus casas para verificar su estado tras ser desplazadas por los bombardeos.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Ciudad de Gaza.
Ciudad de Gaza.
AFP

