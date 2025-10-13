En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PUENTE ARANDA
ACUERDO DE PAZ GAZA
VENEZUELA
VÍA AL LLANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Espero que venga con su familia a vivir en Colombia": Petro de colombiano-israelí liberado en Gaza

"Espero que venga con su familia a vivir en Colombia": Petro de colombiano-israelí liberado en Gaza

El Gobierno nacional expresó este lunes su reconocimiento a los mediadores internacionales por lograr el acuerdo de cese al fuego y la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos en la Franja de Gaza, entre ellos Elkana Bohbot.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 13 de oct, 2025
Comparta en:
Así fue el reencuentro de los rehenes liberados por Hamás con sus familias

Publicidad

Publicidad

Publicidad