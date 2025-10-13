"Espero que venga con su familia a vivir en Colombia": Petro de colombiano-israelí liberado en Gaza

El Gobierno de Colombia expresó este lunes su reconocimiento a los mediadores internacionales (Catar, Turquía, Egipto y Estados Unidos) por lograr el acuerdo de cese al fuego y la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos en la Franja de Gaza, firmado en Sharm el Sheij, en Egipto. La Cancillería colombiana señaló en un comunicado que las gestiones diplomáticas "han hecho posible el cese al fuego, el intercambio de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria a la población civil palestina afectada por el conflicto".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Gobierno celebró, además, el retorno con vida del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado el 7 de octubre de 2023, y afirmó que acompañó a su familia durante todo el proceso "a través de sus canales diplomáticos". De igual forma, Colombia resaltó la excarcelación de más de 1.700 palestinos, entre ellos 22 menores de edad, así como la devolución de cientos de cuerpos retenidos por Israel, pero condenó "la deportación forzada de 154 palestinos liberados" y pidió que se respeten plenamente los derechos humanos de todas las personas afectadas.

El acuerdo del cese al fuego fue firmado este lunes en la ciudad de Sharm el Sheij, donde una treintena de líderes mundiales se reunieron en la denominada Cumbre para la Paz, presidida por el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogos de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Antes de viajar a Egipto, Trump se reunió en Tel Aviv con familiares de rehenes israelíes y pronunció un discurso en la Knéset, el Parlamento israelí, en el que instó a transformar las victorias militares "en el premio final de la paz" para Oriente Medio.



El Gobierno colombiano pidió que, en la segunda fase del acuerdo —que, según Trump, "ya ha comenzado"—, se incluyan temas de fondo como "el fin de la ocupación, el genocidio, los asentamientos, el retorno de los refugiados, así como la situación en Jerusalén Oriental".



"Que se vengan a vivir a Colombia": Petro

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó también que espera que" Elkana y su familia, como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia". Lo hizo en respuesta a otra publicación sobre la libración del ciudadano colombo-israelí. Cabe recordar que Petro, en efecto, le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023. Precisamente, en una declaración pública, Rebecca González, esposa de Elkana, le agradeció al mandatario colombiano por su labor.

Publicidad

"Al otorgar a Elkana la ciudadanía colombiana, añadió protección a su vida. Estoy profundamente agradecida por el honor de haber sido recibida en la Casa de Nariño, y a sus representantes diplomáticos y ministros de la Cancillería, quienes, a lo largo de estos dos largos años, desplegaron todos sus esfuerzos para apoyarnos. Su compromiso ha sido inquebrantable y nos dio fuerza en los momentos más difíciles", escribió n la misiva.



En su cuenta de X, Rebecca compartió una fotografía del momento en el que Elkana se reencontró con su pequeño hijo. "Por fin. Reem está en brazos de papá. Mi corazón está completo de nuevo. ¡Elkana está en casa!", escribió la mujer.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con EFE