En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Drama en Indonesia por derrumbe en colegio con 91 personas atrapadas: "No sé si mi hijo sigue vivo"

Drama en Indonesia por derrumbe en colegio con 91 personas atrapadas: "No sé si mi hijo sigue vivo"

Un internado islámico se derrumbó en Java Oriental y deja al menos 91 desaparecidos. Se cree que la debilidad de los cimientos pudo haber motivado el colapso de las instalaciones.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Derrumbe de un internado en Indonesia
El centro ofrecía a menores de 20 años un currículum de asignaturas enfocado principalmente en estudios islámicos.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad