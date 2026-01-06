"Eres un criminal y vas a pagar": lo que expreso político del régimen venezolano le dijo a Maduro

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en helicóptero el lunes a su primera comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein. Esa primera audiencia se registró a menos de 48 horas de la operación en la cual fueron sacados de Caracas y llevados a Nueva York. Durante la audiencia estuvo presente Pedro Rojas, ex-preso político del régimen venezolano, quien habló para Noticias Caracol En Vivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Maduro fue trasladado desde una cárcel de Brooklyn e ingresó el lunes sonriente a la sala de los tribunales federales. Siguió la audiencia con traducción y tomó notas. "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro durante la audiencia, asegurando haber sido "secuestrado".



Rojas dijo que durante la audiencia se vio "un Nicolás Maduro Moros desorbitado, pero sabiendo lo que hacía. Dándose como víctima (...) Lo primero que hizo fue hacer una radiografía de todos los que estábamos". El expreso político expresó que sintió impotencia de ver al líder del régimen en la audiencia. "Como preso político también viví una audiencia preliminar en Venezuela sin abogados privados, sin beneficio asistencia médica, sin comida decente, sin un sistema de derecho que me permitiera y me leyera mis deberes y derechos", comentó.



Lea: EE. UU. eliminó gran parte de alusiones al Cartel de los Soles en nueva imputación contra Maduro

Publicidad

El expreso venezolano dijo que evidenció cómo el juez del caso de Maduro le dijo que estaba ahí para que tuviera un juicio justo. "Incluso en uno de los derechos que le lee a Maduro respecto a su fianza, a la posibilidad de una fianza, Maduro le dice que gracias y que él no sabía que tenía esos derechos, porque en Venezuela no existen esos derechos. Era un sentimiento de impotencia que estoy convencido de que todos los venezolanos lo sienten".

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos. La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores es señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Publicidad

Lea: Detalles desconocidos de audiencia de Nicolás Maduro: las 5 frases clave que dijo



Lo que expreso político le dijo a Maduro durante su primera audiencia

Al final de la audiencia, Rojas contó que estuvo muy cerca de Maduro. "Cuando iban a proceder a colocarle sus esposas, mis palabras fueron muy claras y fue el sentimiento que que pude tener para ese preciso momento y fue muy claro: Eres un criminal y vas a pagar en nombre del pueblo venezolano por lo que has hecho", le dijo el expreso político al líder del régimen en dos ocasiones.

"Frente a frente nos increpamos y me dice que él es inocente, es prisionero de guerra y es el presidente constitucional de Venezuela. Pero hubo una frase de demoledora para mí. Cuando Nicolás Maduro Moros dice que él es un hombre de paz, que él es un hombre de Dios. Es en ese preciso momento donde yo le digo: Un hombre de Dios soy yo", agregó Rojas.

Para Rojas fue una impotencia "ver al hombre más cínico del mundo, al criminal que ha sentenciado, que ha acillado al pueblo venezolano. No solamente lo digo por los que están en una protesta, por los que han sido acribillados por alguna posición política, sino de igual forma todo un pueblo que más de 9 millones de venezolanos, en territorio colombiano están más de 2 millones de venezolanos buscando cómo subsisten día a día, porque en Venezuela se le acabaron sus oportunidades y por supuesto que me sentí identificado en nombre, humildemente en nombre de mi país, en nombre de todos mis connacionales, dentro y fuera de mi país".