Reportan disparos cerca de la Casa Blanca: periodista grabó video del momento exacto

Hay incertidumbre y temor en la Casa Blanca de Estados Unidos, en Washington, después que se escucharan varios disparos cerca de las instalaciones donde se centran las oficinas de la Presidencia del país. Una periodista fue testigo del momento exacto cuando sonaron las detonaciones y grabó un video del momento exacto. Según EFE, el lugar fue puesto bajo cierre de seguridad. Se desconoce qué pudo ocurrir.

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El video fue divulgado por la periodista Selina Wang en sus redes sociales alrededor de las 5:20 p. m. (hora Colombia). En un corto mensaje, la mujer relató que estaba grabando un video con su celular desde el jardín norte de la Casa Blanca cuando escuchó los disparos junto a su equipo. “Parecían decenas de disparos”, dijo. La periodista y la persona que la estaba grabando reaccionaron al instante de escuchar las detonaciones y se lanzaron al suelo para cubrirse. En el metraje se escucha que al menos sonaron 12 disparos antes de que se corte la grabación.

Wang dijo que le indicaron que corriera a la sala de prensa, donde se resguarda mientras se resuelve la situación. De momento no ha hecho más actualizaciones. La Casa Blanca aún no se pronuncia.



I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

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Autoridades policiales están respondiendo a los disparos que se produjeron. “El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto que responde a los disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca; mantendremos al público informado en cuanto sea posible”, declaró Kash Patel, director del FBI en X. Al igual que Wang, otros periodistas también fueron enviados a la sala de prensa mientras que desempeñaban sus labores de prensa en el Capitolio. AP señala que agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos les impidieron salir.

Por el momento, no hay reporte de personas heridas o fallecidos.

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La Oficina del Servicio Secreto dijo que está al tanto sobre los disparos y confirmó que se produjeron cerca de la calle 17 y la avenida Pensilvania NW. “Estamos trabajando para corroborar la información con le personal en el terreno”.

NOTICIA EN DESARROLLO