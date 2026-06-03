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Reportan fuerte temblor de 5,2 en Perú hoy, miércoles 3 de junio: esto se sabe

El punto donde se originó el movimiento telúrico se localizó aproximadamente a 129 kilómetros de la ciudad de Contamana, en Perú.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Reportan fuerte temblor de 5,2 en Perú hoy, miércoles 3 de junio: esto se sabe
SGC

Un movimiento sísmico de magnitud 5.2 fue reportado este miércoles 3 de junio de 2026 en territorio peruano, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El evento tuvo una profundidad de 139 kilómetros y se produjo en una zona de la Amazonía peruana, lejos de los principales centros urbanos del país.

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