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Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor sacudió el sur de España este domingo 26 de julio: reportan réplicas

Temblor sacudió el sur de España este domingo 26 de julio: reportan réplicas

No hay constancia de daños personales ni materiales tras temblor ocurrido en la localidad de Armilla, España, según informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Getty Images

Un temblor de tierra superficial de magnitud 3,6 se sitió este domingo en la ciudad meridional española de Granada y municipios de su provincia, sin causar daños personales ni materiales, al que siguieron sendas réplicas de 1,7 y 2 grados.

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el sismo en la superficie terrestre a las 15.39 horas (13.39 GMT), con epicentro en la localidad de Armilla, próxima a la capital provincial, por lo que fue sentido por la población. El IGN recalculó los datos del movimiento después de haber informado inicialmente de una magnitud de 3,7 grados y epicentro en Ogíjares.

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El centro coordinador de emergencias indicó a EFE que no hay constancia de daños personales ni materiales, después de recibir 44 llamadas desde una decena de poblaciones granadinas para informar el temblor. A los siete minutos, llegó una réplica de intensidad menor (1,7), también con epicentro en Armilla, aunque a una profundidad de seis kilómetros. Y a las 16.11 horas (14.11 GMT) pudo sentirse otro también superficial de magnitud 2 y epicentro en Alhendín.

Con anterioridad, este mismo domingo se habían registrado en la misma provincia otros dos seísmos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 en ambos casos.

EFE

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