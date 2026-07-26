Abaten al presunto responsable del atropello masivo en marcha del Orgullo LGTBI en Berlín

El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informaron este domingo varios medios, entre ellos el diario Bild y el digital Focus. Según el primero, hubo una operación policial en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, que fue rodeada por las fuerzas especiales, que dispararon tas ser atacados por el fugitivo. De acuerdo con las fuentes citadas por este medio, el presunto autor del atropello fue identificado como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana.



Detienen a un ciudadano iraní como presunto cómplice

Un ciudadano iraní fue detenido como presunto cómplice del autor del atropello múltiple. El detenido acompañaba presuntamente a Abdul B., sospechoso de ser el conductor del vehículo que perpetró el atropello, según informaron tanto la RBB, la radio televisión de Berlín y Brandeburgo, como la edición digital de la revista Focus.

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Según Focus, que citó fuentes cercanas a la investigación, el ciudadano iraní fue detenido el sábado como "presunto cómplice" del conductor del vehículo. "Se trataría de un ciudadano iraní que, en el momento de los hechos, se encontraba en el asiento del copiloto del vehículo", detalló Focus. "Al parecer, el hombre se encuentra en el centro de detención provisional de la policía", agregó el citado medio.

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Mientras, la RBB apuntó, según sus fuentes, que el arrestado es "un hombre de nacionalidad iraní" del que la Policía cree que iba en el coche que atropelló a las víctimas, una de las cuales murió mientras que las otras quedaron heridas. El presunto responsable principal, identificado como Abdul B., es simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), informaron varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'. Abdul B. era conocido por las autoridades como alguien que "pertenece al entorno islamista", de acuerdo con la Policía.

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Por el momento, las autoridades no han descartado la hipótesis de que el sospechoso contara con cómplices en el ataque, algunas de cuyas víctimas, además de ser arrolladas, también sufrieron heridas punzantes por arma blanca. "Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave", dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

Con información de EFE