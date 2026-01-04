En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Rescatan en Indonesia cuerpo de entrenador español muerto en naufragio y sigue búsqueda de dos niños

Rescatan en Indonesia cuerpo de entrenador español muerto en naufragio y sigue búsqueda de dos niños

Los equipos ampliaron tres días el operativo para hallar a los dos menores que desaparecieron el 26 de diciembre tras el hundimiento de un barco turístico.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Rescatan en Indonesia cuerpo de entrenador español muerto en naufragio y sigue búsqueda de dos niños
INDONESIA'S NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY (BASARNAS) / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad