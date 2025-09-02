Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
En Estados Unidos, una fábrica de helados emitió una alerta de alergia sobre la presencia de ingrediente alérgeno no declarado en uno de sus productos. Conozca de qué se trata.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:02 p. m.
Alertan de helados con alérgeno no especificado: "Reacción alérgica grave o potencialmente mortal"
Imagen de referencia con helado de vainilla.
Pexels