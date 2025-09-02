Alertan de helados con alérgeno no especificado: "Reacción alérgica grave o potencialmente mortal"

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una nueva alerta sanitaria. Esta vez fue referente a un producto de helado de vainilla que no cumple con la normativa vigente para los alimentos de su tipo. El hecho fue alertado por la entidad este martes 2 de septiembre.

La advertencia se dio porque en los helados no se declaró un alérgeno que puede afectar a una parte de los consumidores. "La fábrica de helados de Mount Vernon, NY, retira del mercado 40 pintas, 8 cuartos y 3 medios galones de helado de vainilla G.Nutt debido a la posible presencia de almendras no declaradas", se lee en el informe de la FDA.

"Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a los frutos secos corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos. El helado de vainilla G.Nutt se distribuyó en el estado de Nueva York: en las tiendas Golden Krust de Mount Vernon y White Plains, NY, y en el supermercado Farm Country de Queens, NY, mediante entrega directa", agregan en el texto. El fabricante hizo el anuncio de retiro el pasado 29 de agosto.



¿Qué se sabe del producto alertado?

El helado de vainilla G.Nutt se presenta en envases de plástico de pintas y medios galones, y en envases de un cuarto de galón recubiertos de papel blanco. "El código UPC de la pinta es 8 56781 00361 3, el de un cuarto de galón es 8 56781 00362 0 y el de medio galón es 8 56781 00363 7. La fecha de caducidad es marzo de 2027. Esta información se encuentra en la etiqueta posterior del envase", explicó la entidad que hizo la alerta.

De acuerdo con la FDA, no se han reportado casos de enfermedad hasta la fecha. "El retiro del producto se inició tras el descubrimiento de un alérgeno no declarado. Investigaciones posteriores indican que el problema se debió a una falla temporal en los procesos de producción y envasado de la empresa", aseguraron.



¿Cómo identificar una alergia por almendra u otro fruto seco?

Según el Centros de alergia y sinusitis de Nueva York, la alergia a las almendras es una reacción del sistema inmunitario a las proteínas presentes en ellas. "Pru du 6, una globulina 11S, también conocida como amandina, es la proteína de las almendras responsable de reacciones alérgicas graves. Pru du 6 representa el 65 % del contenido proteico total de las almendras", explican en una nota sobre este tipo de alergia.

"Las personas alérgicas a las almendras suelen experimentar reacciones cruzadas tras consumir otros frutos secos como anacardos, nueces, avellanas y piñones. También se han dado casos de reactividad cruzada con el látex de caucho natural. Esta reactividad cruzada puede ser leve o grave. En Estados Unidos, entre el 9 % y el 15 % de las personas alérgicas a los frutos secos son alérgicas a las almendras", aseguraron desde la organización.

