Revelan audio de alias Pequeño J antes de ser detenido en Perú: "Nunca me he dejado humillar"

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, señalado como el presunto autor intelectual de un triple femicidio en Argentina, fue capturado en Perú junto a un cómplice del crimen, que fue transmitido en vivo por redes sociales y que las autoridades vinculan con el narcotráfico. Medios argentinos revelaron un audio en el que el presunto delincuente había hablado con su novia.

En cuanto al crimen, en las afueras de Buenos Aires fueron encontrados los cuerpos enterrados y mutilados de dos jóvenes y una adolescente, identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Autoridades de Argentina y Perú confirmaron el martes por la noche la detención en Perú de Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", de 20 años y nacionalidad peruana; y de Matías Ozorio, de 28, argentino y supuesto segundo al mando.



"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J'", escribió en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

La captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia del "personal de la Policía Nacional que ha permitido estas detenciones", dijo el general Zenon Loayza Díaz, jefe de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú, frente a la sede de la Dirección Antidrogas.

Agregó que alias Pequeño J sería extraditado, mientras que Ozorio, capturado en Lima, sería expulsado a Argentina "en el menor tiempo posible".

La Justicia argentina les imputa el delito de "homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en perjuicio de tres mujeres, una de ellas menor de edad", indicó el comunicado de la Policía peruana.

El general Loayza Díaz explicó a la prensa que 'Pequeño J' ingresó a Perú desde Argentina por Bolivia y pretendía llegar a Trujillo, 560 km al norte de Lima.

Mediante "equipamiento tecnológico", la Policía lo localizó en Chilca, 75 km al sur de Lima, "a bordo de un tráiler que transportaba pescado, pero en la cabina, en el asiento posterior, fue hallado el 'Pequeño J'", precisó Loayza Díaz.

Indicó que el sospechoso no tiene antecedentes penales en Perú, pero que según autoridades argentinas desde hace dos años realizaba "acciones de sicariato" y "microcomercialización de cocaína". También se supo que su padre fue asesinado en 2018.

En total, ya son nueve los detenidos por la tortura y asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de 15. Las tres fueron vistas por última vez el 19 de septiembre.

El crimen fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El triple femicidio y su difusión fue un mensaje "aleccionador" de un jefe narco por un supuesto robo de drogas, según el funcionario.

Según cámaras de seguridad, las tres jóvenes subieron aparentemente por voluntad propia a un vehículo que las llevó a una casa en Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires, donde fueron halladas sin vida el miércoles siguiente.



Los audios de 'Pequeño J'

El medio argentino Telefe reveló un audio de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, en el que el señalado delincuente le envió un mensaje a su pareja sentimental, quien fue ficha clave para que las autoridades dieran con el paradero del narcotraficante.

“Sí, mi amor, pero escúchame. Espera a mi mamá que arregle este problema, porque yo, la verdad, ando corrido, no ando ni en mi casa”, dijo el señalado criminal.

Agregó que “ando en lugares lejos y es feo porque me tengo que dejar humillar, pero yo nunca me he dejado humillar por nadie. El día del tombo, pum… los tíos me cobran, quitan mi plata y se van. No quiero que tú veas lo que pasó. Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien. No te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada ni triste”.

Cuando alias Pequeño J fue capturado por las autoridades peruanas, apareció ante medios de comunicación y envió un mensaje a las familias de las víctimas del triple feminicidio.

Uno de los periodistas presentes le preguntó que si había un mensaje para las familias de las tres víctimas del crimen, a lo que el señalado delincuente respondió que "tienen que buscar al culpable. Yo no tengo nada que ver".

