Revelan audio de alias Pequeño J antes de ser detenido en Perú: "Nunca me he dejado humillar"

En dicha grabación, Tony Janzen Valverde, señalado de ordenar triple feminicidio en Argentina, le envió un mensaje a su novia, quien habría sido clave para la captura de este señalado criminal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de oct, 2025
Revelan audio de alias Pequeño J antes de ser detenido en Perú: "Nunca me he dejado humillar"
Habría ordenado el triple feminicidio -
AFP

