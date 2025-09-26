Revelan video de casa ligada al asesinato de B King y Regio Clown: ya había ocurrido otro homicidio

La investigación por el asesinato de los músicos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, ha tenido un nuevo giro con el hallazgo de un predio en el Estado de México que aparece vinculado al crimen. En ese lugar fue encontrado el vehículo Mercedes Benz en el que, según las indagaciones, los artistas fueron trasladados tras su desaparición en la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez del medio Telediario México, publicó en su cuenta de X un video del interior de la propiedad en el que detalla que, según registros judiciales, el predio ya había sido asegurado por la Fiscalía hace tres años luego del homicidio de dos mujeres.

“El predio donde ocultaron el Mercedes Benz. Es el interior del domicilio que hace 3 años aseguró la @FiscaliaEdomex pues ahí asesinaron a 2 mujeres. Ahora hallaron ahí, oculto, el carro en el que desaparecieron a los colombianos Jorge Herrera y Byron Sánchez”, escribió en la publicación. La grabación muestra el estado actual de la vivienda que ahora vuelve a ser escenario de un caso criminal.



De acuerdo con información del medio mencionado en el programa C4 en Alerta, en la calle Cuauhtémoc, en la zona de Tepetlaoxtoc de Hidalgo, fue localizada la casa donde se escondía el automóvil. La Fiscalía detalló que en el momento del operativo había una camioneta Volkswagen y una motocicleta estacionadas en la parte exterior. Dentro del predio estaba la camioneta Mercedes Benz que se asocia al traslado de las víctimas. La distancia entre esa vivienda y el sitio en Cocotitlán donde aparecieron los cuerpos es de aproximadamente una hora y media en automóvil.

Según reveló El Universal de México, fueron agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, quienes ubicaron el domicilio en los límites de los municipios de Chalco y Texcoco. Las investigaciones sostienen que allí habrían llevado por la fuerza a Sánchez y Herrera antes de ser asesinados.

En el programa C4 en Alerta se detalló que se trata del mismo carro que los artistas abordaron en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron vistos por última vez. El hallazgo del predio se logró gracias a las cámaras de seguridad que permitieron seguir la ruta del vehículo en el que se desplazaron las víctimas tras salir de la exclusiva zona de Ciudad de México. De acuerdo con el periodista, ambos artistas habían tomado ese vehículo para dirigirse a un encuentro con un hombre conocido como Cristofer, alias “El Comandante”.

En su momento, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó en una rueda de prensa, citada en el diario 24 Horas México, que las víctimas sí salieron de la capital rumbo al Estado de México. “Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la CDMX, se les ve abordar un vehículo hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se corroboró el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán”, dijo.

Esto es lo que se sabe de su desaparición y hallazgo sin vida: detalles

El 17 de septiembre fueron localizados los cuerpos sin vida de los dos músicos a la orilla de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán. En el lugar se encontró un mensaje firmado por la Familia Michoacana, en el que se acusaba a los colombianos de “chapulines” y vendedores de droga. El sitio donde fueron abandonados, según vecinos citados por Noticias Caracol y Fuerza Informativa Azteca, es una zona oscura, sin vigilancia ni luminarias. Los residentes afirmaron que los cadáveres fueron vistos alrededor de las 9 de la mañana, pero las autoridades llegaron hasta horas después.

Antes de desaparecer, Jorge Herrera se comunicó con su pareja y le informó que iba a una reunión en el Estado de México. En chats revelados por Telediario, el DJ escribió: “Me cuidaré mucho, no confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. También compartió el contacto de “Mariano escolta”, supuestamente trabajador del “comandante”. Su pareja le advirtió que no fuera a casas y él respondió que solo asistiría a lugares públicos. La última ubicación de sus celulares se registró en Iztapalapa. A partir de ese momento, no hubo más comunicación.

Los familiares y allegados de los artistas iniciaron una búsqueda desde el 16 de septiembre, día en que desaparecieron tras salir de un gimnasio en Polanco. Allí habían grabado sus últimas historias en redes sociales. Después, tomaron un taxi de aplicación rumbo al Estado de México. Esa fue la última vez que se les vio con vida. El mánager de B King, Juan Camilo Gallego, contó a Noticias Caracol y Blu Radio que los músicos le dijeron que iban a almorzar con unas personas y luego asistirían a una segunda reunión con empresarios. A las 7:30 de la noche, cuando debían recogerlo, sus teléfonos ya estaban apagados.

El hallazgo de la camioneta Mercedes Benz en el predio de Texcoco refuerza la hipótesis de que los artistas fueron retenidos allí durante algunas horas antes de ser asesinados. El lugar ya tenía un historial criminal, pues años atrás había sido asegurado por la Fiscalía tras el asesinato de dos mujeres. Con este antecedente, las autoridades buscan establecer si existe una red criminal vinculada al uso de esa propiedad.

Se debe destacar que, aunque el mensaje dejado junto a los cuerpos señalaba a la Familia Michoacana, periodistas como Antonio Nieto advirtieron que podría tratarse de un distractor. “Apunta a la Unión asesinato de DJs colombianos: el narcomensaje de la FM es un distractor. Al parecer, tenían un negocio de drogas que salió mal”, afirmó en X. La Unión Tepito, con presencia en zonas como Polanco, ha sido señalada como posible responsable.

Por lo pronto, la Cancillería de México aseguró que se realizará una investigación exhaustiva y que existe coordinación con las autoridades colombianas. El presidente Gustavo Petro reaccionó con un mensaje en el que denunció que “asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México” y responsabilizó a una “mafia internacional fortalecida por la guerra contra las drogas”.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.