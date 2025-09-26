En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
JULIANA GUERRERO
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan video de casa ligada al asesinato de B King y Regio Clown: ya había ocurrido otro homicidio

Revelan video de casa ligada al asesinato de B King y Regio Clown: ya había ocurrido otro homicidio

La Fiscalía del Estado de México encontró en el predio la camioneta Mercedes Benz en la que habían sido transportados los artistas antes de morir. El lugar ya estaba asegurado por las autoridades por un crimen registrado hace tres años. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
En el predio fue hallado el Mercedes Benz
En el predio fue hallado el Mercedes Benz
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad