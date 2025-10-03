En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan video del nuevo ataque de EE. UU. frente a costa de Venezuela: lancha explotó y hay muertos

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 3 de oct, 2025
CASA BLANCA

