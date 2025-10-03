En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
VENEZUELA - EE. UU.
B KING
VÍA AL LLANO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos ataca quinta lancha frente a costa de Venezuela; cuatro tripulantes murieron

Estados Unidos ataca quinta lancha frente a costa de Venezuela; cuatro tripulantes murieron

El Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer otra ofensiva contra una lancha que se movilizaba frente a costas venezolanas. Según el país norteamericano, este vehículo habría estado traficando drogas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
lancha eeuu.jpg
El vehículo, según las autoridades norteamericanas, estaba cargado con narcóticos. -
Foto: Secretaría de Guerra de los Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad