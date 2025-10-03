Estados Unidos ataca quinta lancha frente a costa de Venezuela; cuatro tripulantes murieron

En la mañana de este viernes 3 de septiembre, las autoridades norteamericanos confirmaron el ataque contra una quinta lancha, presuntamente destinada al tráfico de drogas, en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Se sabe que los cuatro tripulantes que se encontraban en este buque perdieron la vida.

Según lo dio a conocer el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, este vehículo "transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos". Además, el hombre agregó que esta lancha neutralizada, supuestamente, se movilizaba por una ruta muy conocida para el tráfico de estupefacientes desde Sudamérica.

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM). Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo. Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", dijo el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.



Noticia en desarrollo...