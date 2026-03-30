¿Qué se sabe del millonario robo de 12 toneladas de KitKat en Europa? Esto dijeron desde la marca

La multinacional de alimentos suiza Nestlé denunció el robo de un enorme cargamento de barras de chocolate de su marca KitKat y advirtió que esto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Semana Santa. KitKat confirmó en un comunicado enviado a la AFP el sábado que "un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa".



El cargamento, con un peso de unas 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras viajaba entre centros de producción y distribución, indicó. "Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat", comentó un portavoz de la marca, en referencia a su eslogan. "Pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han 'tomado un descanso' con más de 12 toneladas de nuestro chocolate", agregó.



¿Qué se sabe del robo de 12 toneladas de KitKat en Europa?

La marca advirtió que "el robo podría provocar escasez de KitKats" y que sus consumidores "podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua". El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto.

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KitKat no especificó en un primer momento dónde desapareció la mercancía, pero indicó que "el vehículo y su contenido siguen sin aparecer". "Las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro", añadió. KitKat advirtió que las barras de chocolate robadas "podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos".

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También señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra. "Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada", indicó.

Desde la cuenta oficial de la marca en la red social X compartieron un comunicado sobre el hecho. "Confirmamos que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas durante su transporte entre nuestra fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales y nuestros socios de la cadena de suministro para investigar el caso", se lee en el texto. "La buena noticia es que no existe ningún riesgo para la seguridad de los consumidores y el suministro no se ha visto afectado", concluyeron en el comunicado publicado el pasado 29 de marzo.



#Mundo | En las últimas horas Nestlé confirmó que en Polonia se robaron 12 toneladas de barras de KitKat. Le contamos los detalles.



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