Roland Carreño, periodista detenido por el régimen venezolano, es dejado en libertad

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles sobre la excarcelación de seis periodistas, entre ellos Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos padres habían pedido al papa León XIV que intercediera por su liberación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

A través de varias publicaciones en X, el SNTP señaló que también fueron excarcelados los periodistas Rafael García, Leandro Palmar y Belises Cubillán, así como Ramón Centeno, quien estuvo detenido casi cuatro años. Entre los liberados están el periodista y activista opositor venezolano Roland Carreño.



Roland Carreño Gutiérrez es un destacado periodista, locutor y cronista social venezolano, quien tiene una destacada trayectoria en Caracas como editor, asesor de imagen y presentador de televisión, recordado en el programa Buenas Noches de Globovisión. De acuerdo con el sindicato, aunque inicialmente su carrera se centró en narrar los eventos de famosos y de moda, su perfil se convirtió en el de un activo defensor de los derechos humanos y dirigente político del partido Voluntad Popular.



Sus colegas y compañeros lo describen como un hombre de impecable pluma, carismático y poseedor de una vasta cultura. Carreño es reconocido por su liderazgo respetuoso, su capacidad para escuchar y su disposición para ayudar a otros a crecer profesionalmente.

Publicidad

Su compromiso con el cambio político en Venezuela lo llevó a enfrentar la privación de su libertad en dos ocasiones bajo procesos legales cuestionados. Fue detenido, primero, en octubre de 2020, acusado de delitos como conspiración y financiamiento al terrorismo, y liberado en 2023 tras una negociación política. Sin embargo, el 2 de agosto de 2024 fue arrestado nuevamente en el contexto de las protestas tras los resultados de las elecciones presidenciales.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) exigió al Gobierno de Venezuela que libere a los más de 20 comunicadores detenidos y elimine los cargos en su contra, mientras persisten cuestionamientos sobre la liberación de los presos políticos.

Publicidad

"Exigimos de manera clara y firme: la liberación plena e inmediata de todos los periodistas detenidos injustamente, así como el cierre definitivo y la eliminación de las acusaciones en su contra. Del mismo modo, reclamamos garantías reales para quienes se han visto forzados al exilio", indicó Apevex en un comunicado.

La organización, con sede en Miami, citó que había 23 periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país suramericano, según datos del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, prometió la semana pasada la liberación de "un número importante" de presos.



Van más de 400 excarcelaciones en Venezuela

El presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este martes que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras ONG negaron que se esté produciendo un "número importante" de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por "dilaciones".

En una sesión del Parlamento, transmitida por el canal de Youtube ANTV, Rodríguez afirmó que "a la fecha van más de 400 personas excarceladas" contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre del 2024. Posteriormente, fuentes legislativas señalaron que se refería a diciembre de 2025.

Horas después, en un mensaje en Telegram, el funcionario reiteró que son "400 personas excarceladas" e insistió en que las primeras liberaciones tuvieron lugar a finales de 2024, "como un gesto -dijo- unilateral del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".

Publicidad

Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el Gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre de 2024; 99 en Navidad de 2025; 88 en Año Nuevo también de 2025 y 116 anunciadas este lunes.

Eso supone que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.

Publicidad

El diputado aseguró que las excarcelaciones continuarán como parte de un "gesto unilateral" del Gobierno de su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

NOTICIAS CARACOL

Con EFE y AFP