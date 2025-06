¿Se ahogó en una piscina? Las dudas que rodean la extraña muerte de bailarín colombiano en Portugal

Dylan Andrés Gamarra Ramora había salido de Colombia hace varios años con el objetivo de abrirse camino profesionalmente: se estableció en Marruecos, donde trabajaba como bailarín, modelo y profesor de aeróbicos. En los últimos siete años había consolidado su vida en ese país y fue a finales de mayo de 2025 que decidió tomar unos días de descanso. Acompañado por su pareja, viajó a Portugal para pasar unas cortas vacaciones. Sin embargo, el viaje terminó en tragedia.

La muerte de Dylan ocurrió en una villa conocida como Casa Hotel Tintín, donde se hospedaba con otras personas. Según su familia, él no conocía previamente a todos los acompañantes del viaje; eran amistades de su pareja, con quienes compartieron momentos en una discoteca y luego se trasladaron al lugar de alojamiento. Allí, cerca de una piscina, ocurrió el hecho que hoy mantiene consternada a su familia.



Las circunstancias de la muerte del colombiano no son claras



Existen al menos cuatro versiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo: una de ellas indica que Dylan estaba dentro de la piscina junto a su pareja y que esta, al salir del agua, lo habría visto flotando al darse la vuelta. Otra versión apunta a que, tras regresar de buscar bebidas alcohólicas, su pareja lo encontró en el fondo de la piscina. Un tercer relato sostiene que, al no ubicarlo, varios asistentes utilizaron una linterna para hallarlo sumergido. Finalmente, otra versión asegura que su cuerpo fue encontrado tendido cerca del borde de la piscina.

Estas contradicciones han generado incertidumbre entre sus familiares en Cartagena. Jorge Gamarra, padre del joven, insistió públicamente en la necesidad de que las autoridades colombianas se involucren para esclarecer los hechos: "Le he pedido fuertemente al Gobierno nacional que me ayude a que se esclarezcan los temas, cómo fue el fallecimiento de Andrés y estoy buscando su apoyo para buscar la forma de repatriar el cuerpo", dijo durante una entrevista en Noticias Caracol.

"Te quiero manifestar que tenemos una serie de preocupaciones en la situación de la cual falleció y no estamos seguros en qué situación se presentó el fallecimiento de mi hijo", indicó sobre las dudas que ha dejado el caso. Según Gamarra, fue su esposa quien recibió la primera notificación del fallecimiento, a través de una llamada por la aplicación Messenger, momento en el cual él se encontraba trabajando, a las seis de la mañana. Actualmente, el padre de Dylan está asignado como escolta a la Unidad Nacional de Protección, en Colombia.



¿Cómo llegó Dylan a Marruecos, antes de su extraña muerte?

Dylan había llegado a Marruecos contratado por una cadena hotelera y allí trabajó como bailarín y animador; con el tiempo, se desempeñó también como modelo e instructor de aeróbicos. Su padre lo recuerda como una persona comprometida con su trabajo y dedicada a ayudar económicamente a su familia en Colombia. Jorge asegura que Dylan lo mantenía informado sobre sus decisiones y proyectos personales, pues antes del viaje hablaron por videollamada.

"Dialogamos y conversamos sobre el viaje, él me dijo que estaba muy contento, muy feliz de ir a desestresarse. Estaba muy contento por el viaje, tenemos videos de cuando estaba en el avión y estaba muy feliz de sus cuatro días de vacaciones, pero en ningún momento pensamos que esta tragedia se iba a presentar. Por eso solicitamos respetuosamente al Gobierno nacional que nos ayuden a esclarecer la muerte de mi hijo, que está en confusas situaciones", expresó sobre la última conversación que sostuvieron ambos antes de su fallecimiento en Portugal. Su familia afirma que, además de buscar oportunidades, él se esforzaba por ayudar económicamente a sus padres, quienes aún residen en Cartagena.



¿Qué se sabe de la pareja de Dylan, quien se encontraba con él en Portugal?

La pareja de Dylan, según se conoció, se presentó en la morgue para preguntar por la situación, pero su familia desconoce más detalles sobre su ubicación o si ha entregado una declaración oficial ante las autoridades. Este hecho también ha sido motivo de preocupación para los familiares, quienes solicitan que se adelante una investigación formal y rigurosa para esclarecer lo sucedido.

El consulado de Colombia en Lisboa ya fue notificado del hecho y, según informó Noticias Caracol, mantiene comunicación con los familiares para apoyar en el proceso de repatriación. El trámite, además de ser emocionalmente desgastante, representa un alto costo económico, razón por la cual los familiares, entre lágrimas, han solicitado apoyo institucional. A pesar de la gravedad de la situación, la pareja de Dylan, quien es de nacionalidad albanesa, no ha sido vinculada formalmente a una investigación, según la información conocida hasta ahora.

Hasta el momento no hay un informe oficial sobre la causa de la muerte. La familia no descarta ninguna hipótesis, aunque prefieren no adelantar juicios hasta tener certeza de lo ocurrido con Dylan. Mientras avanzan los trámites diplomáticos y se espera un reporte oficial, la familia Gamarra permanece a la espera de respuestas que den algo de alivio en medio del dolor. La repatriación del cuerpo de Dylan es una de las prioridades, pero la búsqueda de justicia y claridad es lo que más anhelan.



¿Quién era Dylan Gamarra, colombiano que murió en Portugal?

Dylan Andrés Gamarra Ramora era un colombiano de 31 años, oriundo de Cartagena, que falleció en Portugal durante un viaje de vacaciones. Vivía desde hace siete años en Marruecos, donde trabajaba como bailarín, instructor de aeróbicos y modelo. Su familia, que reside en Cartagena, asegura que se trataba de un joven disciplinado, comprometido con su trabajo y en constante comunicación con sus seres queridos.

Gamarra viajó a Portugal junto a su pareja sentimental, de nacionalidad albanesa, con quien se encontraba compartiendo en una villa turística. Fue allí donde, en medio de una reunión social, murió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, pues existen al menos cuatro versiones diferentes sobre cómo fue hallado su cuerpo.

"Fue un amor, fue una persona que exteriorizó a Colombia en buenos términos, que sacó a Colombia con buenas situaciones de cordialidad. Él era muy afable, una persona muy amorosa, exteriorizaba a Colombia muy bonito. Nunca dio a ver a Colombia en circustancias diferente, sino de amor, de paz, de tranquilidad, de cordialidad. Él era una persona de atención hacia Colombia, muy excelente", concluyó su padre.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

