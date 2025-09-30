En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Se aplaza la sentencia de Harvey Weinstein: el exproductor seguirá esperando su condena

Se aplaza la sentencia de Harvey Weinstein: el exproductor seguirá esperando su condena

El tribunal retrasa la sentencia de Harvey Weinstein tras casi cuatro meses de espera. Además, Weinstein podría recibir hasta 25 años de prisión.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Nuevo juicio contra Harvey Weinstein: productora de cine revela crudo testimonio de violación
Harvey Weinstein, productor de Hollywood condenado por abuso sexual.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad