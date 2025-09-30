Hipótesis del feminicidio de colombiana en España: joven que iba a ser deportado sería el culpable

En Sevilla, España, un joven colombiano que estaba próximo a ser expulsado del país europeo habría asesinado a su novia tras agredirla brutalmente en la entrada de su vivienda. El presunto feminicida, un joven de 21 años identificado como Julián David G. V., fue capturado por las autoridades y acusado por el crimen de la mujer de 28 años, identificada como Yaqueline S, de origen colombiano y nacionalidad española.

Este joven colombiano ya había sido arrestado anteriormente por intentar ahogar a su pareja en la zona costera de Cádiz y atacó, como menciono, a esta víctima después de propinarle una brutal golpiza. La joven tenía lesiones en la cara y en la cabeza.

No era la primera vez que el sospechoso intentaba asesinarla, según las autoridades. Cuando ocurrió ese incidente en Cádiz fue detenido tras intentar ahogarla gracias a la intervención de terceros que alertaron a las autoridades. Sin embargo, la víctima no interpuso una denuncia formal, lo que permitió su supuesta libertad provisional.



Esta situación llevó a que Jaqueline, la ahora víctima, figurara en el sistema de protección VioGén, el sistema que existe en España para proteger a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

Actualmente, Yaqueline S. no tenía medidas activas de protección, ni existía una orden de alejamiento contra quien había sido su pareja. Por su parte, el procedimiento de expulsión que tenía abierto el agresor seguía en curso y en estos casos estaba aún en proceso de apelación, ya que las personas advertidas de expulsión tienen varias formas de presentar alegaciones contra esa expulsión.

Este feminicidio ocurrió en la madrugada del domingo 28 de septiembre a las 3:10 de la madrugada frente a un centro comercial en la zona de Sevilla este.



Las dos versiones sobre feminicidio de colombiana en España

Sobre cómo ocurrieron los hechos, el medio Diario de Sevilla planteó dos versiones entregadas por testigos. La primera versión indicó que la pareja estaba celebrando un cumpleaños y cuando regresaron a su casa, ubicada en el bloque número 2 de la calle Tigris, tuvieron una discusión. En medio de la pelea, Julián David habría golpeado a su novia brutalmente. La joven alcanzó a escapar, pero el señalado asesino habría tomado un cuchillo y la persiguió hasta la entrada de la vivienda para agredirla y le lastimó el cuello.

La otra versión sostiene que el señalado feminicida esperó a la víctima en la entrada de la casa a Yaqueline para golpearla y cuando ella intentó huir la degolló con un arma cortopunzante.

Después de lo sucedido, indicó el medio citado, el joven habría intentado quitarse la vida con el cuchillo con el que mató a Yaqueline, pero gracias a la rápida acción de las autoridades tras el llamado de un vecino que fue testigo de los hechos, el ciudadano colombiano no pudo autolesionarse letalmente, fue detenido, llevado a un centro médico y el arma cortopunzante recuperada.

Julián David se encuentra en el centro médico recuperándose de la herida que se habría hecho y dos agentes de Policía se encuentran junto a él custodiándolo.

El presidente de la comunidad narró al medio Diario de Sevilla que “escuché a una mujer llorando y gritando desde las tres hasta las seis de la mañana. Debía de ser una amiga de la víctima. Me asomé y vi una ambulancia, tenían la calle cortada”. Agregó que “nosotros escuchamos golpes de madrugada, parecía como una pelea fuerte. No sé si esa fue la paliza que le dio antes de apuñalarla. Ella no llevaba mucho tiempo viviendo aquí, no sabría decir cómo era”.

Finalmente, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se pronunció a través de redes sociales sobre el feminicidio: “Consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato. Del mismo modo y con más fuerza si cabe, mi más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados de la víctima”.

