Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Hipótesis del feminicidio de colombiana en España: joven que iba a ser deportado sería el culpable

Hipótesis del feminicidio de colombiana en España: joven que iba a ser deportado sería el culpable

Hay dos versiones que indican cómo Yaqueline S. habría sido asesinada por su pareja, también colombiano, Julián David G. V. La rápida acción de un vecino permitió la captura del señalado feminicida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de sept, 2025
Detalles del feminicidio de colombiana en España a manos de su pareja, que intentó quitarse la vida
Yaqueline S., víctima de feminicidio en España -
Redes sociales

