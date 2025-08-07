"Se lo comerá vivo": Elon Musk responde al lanzamiento de GPT-5, lo nuevo de Microsoft con Open IA

Tras el anuncio de los nuevos productos de inteligencia artificial de Microsoft, presentados por Satya Nadella, CEO de Microsoft, el empresario, Elon Musk, lanzó una respuesta directa en su red social, X.

Nadella anunció por medio de esta red social el lanzamiento de GPT-5 en varios de los productos de Microsoft, asegurando que es el resultado de la colaboración que ha tenido su empresa con Open IA:

"Hoy, GPT-5 se lanza en nuestras plataformas, incluidas Microsoft 365 Copilot, Copilot, GitHub Copilot y Azure AI Foundry. Es el modelo más capaz hasta el momento de nuestros socios de OpenAI, que incorpora nuevos y poderosos avances en razonamiento, codificación y chat, todos entrenados en Azure", dijo el CEO de Microsoft en su cuenta de X.

"Es difícil creer que solo hayan pasado dos años y medio desde que Sam Altman se unió a nosotros en Redmond para mostrarle al mundo GPT-4 por primera vez en Bing, y es increíble ver lo lejos que hemos llegado desde ese momento. El ritmo del progreso sólo se está acelerando y no puedo esperar a ver qué harán los desarrolladores, las empresas y los consumidores con este último avance, añadió.

En respuesta de este anuncio, Musk desestimó los avances de la tecnológica con un mensaje crudo: “Open IA se comerá vivo a Microsoft”.

Hasta el momento, Nadella no se ha pronunciado al respecto. Mientras que Elon Musk, reposteó una información que muestra una comparación entre Grok, la inteligencia artificial de X, y GPT-5, destacando que Grok es mucho mejor que el nuevo lanzamiento de Open IA.

Además, en esta publicación indicó que "Grok 4 Heavy era más inteligente hace 2 semanas que GPT5 ahora y G4H ya es mucho mejor". Esta aseveración venía acompañado de reposteo que muestra gráficas de comparación de los dos modelos.

"Grok 5 saldrá antes de fin de año y será increíblemente bueno", indicó Musk en otra publicación. Siguiendo con esta línea, en dueño de X continua reposteando publicaciones de usuarios que aseguran que Grok es la IA más poderosa del mundo.



El lanzamiento de GPT-5 en Microsoft

Hoy se anunció un hito en la evolución de la inteligencia artificial con las novedades de Microsoft sobre la incorporación de GPT-5, el sistema de IA más avanzado de OpenAI hasta la fecha, en su ecosistema de productos. Esta integración masiva, que abarca desde Microsoft 365 y Copilot hasta las plataformas para desarrolladores como GitHub y Azure, está diseñada para ofrecer capacidades de razonamiento, codificación y chat radicalmente mejoradas.

Entrenado en la infraestructura de Azure, GPT-5 no es un modelo único, sino un sistema inteligente que combina los más recientes modelos de razonamiento de OpenAI con un modelo eficiente y rápido, asegura Microsoft. Así mismo la empresa tecnológica aseguró que, gracias a un enrutador en tiempo real, Microsoft garantizará que los usuarios, ya sean consumidores, empresas o desarrolladores, dispongan automáticamente de la herramienta adecuada para cada tarea, optimizando tanto la complejidad como la velocidad de respuesta sin que el usuario tenga que intervenir

Las actualizaciones estarán disponibles a partir de este 7 de agosto, brindando acceso inmediato a la inteligencia y el razonamiento avanzados de los modelos GPT-5.

