Tensión arancelaria entre Colombia y Ecuador: ¿cuál de los dos países resulta más afectado?

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos tras el anuncio del país vecino de la imposición de aranceles del 30% a los productos colombianos.

Esta medida, que ha generado una ola de preocupación en el sector exportador y transportador, ha recibido una respuesta contundente por parte de la administración de Gustavo Petro: la suspensión de la venta de energía eléctrica al país vecino y aranceles recíprocos, llevando a una guerra comercial. (Lea también: Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano en medio de tensión comercial)



La frontera en alerta por las medidas de Ecuador

En el municipio de Ipiales, Nariño, la incertidumbre es el sentimiento predominante. Como principal puerta de entrada y salida de mercancías, el puente de Rumichaca es el termómetro de esta crisis.

Según Juan Camilo Gutiérrez, representante de la Cámara de Comercio local, la dinámica en esta zona es "muy álgida y dinámica". Gutiérrez advirtió que diariamente transitan por este punto entre 230 y 250 tractomulas, movilizando cerca de 20.000 millones de pesos en mercancías, lo que equivale a unas 30.000 toneladas de carga.



Para el gremio de transportadores, el panorama es sombrío. Edison Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en Ipiales, calificó la medida ecuatoriana como una "amenaza" directa al sustento de miles de familias. Señaló que, según datos oficiales, anualmente se mueven cerca de 500.000 toneladas por carretera hacia Ecuador.



"Esto se traduce en un balance de aproximadamente 60 a 65 mulas diarias que dejarían o se verían en riesgo de movilización", afirmó el líder gremial, subrayando que la afectación no solo toca a los conductores, sino a toda la cadena logística, incluyendo agencias de aduanas, almacenadoras y estibadores.



¿Seguridad o estrategia de presión?

El argumento esgrimido por el gobierno ecuatoriano para imponer estas trabas comerciales es la falta de seguridad en el corredor fronterizo. No obstante, para los actores del sector, esta parece ser más una herramienta de presión política que una solución real.

Edison Mena reconoció que, aunque el Ministerio de Defensa colombiano ha incrementado la presencia del Ejército en las vías, los resultados no son suficientes. "Sabemos que se esfuerzan, pero los resultados no son los que esperamos. Se siguen robando los camiones y las mercancías en sectores como Mojarras y El Bordo", denunció.

A pesar de esto, el gremio espera que esta crisis obligue al gobierno colombiano a reforzar verdaderamente la vigilancia en las carreteras y la zona de frontera. (Lea también: Ecuador ha violado “acuerdos y normas internacionales de forma unilateral”: minminas por aranceles)



El impacto económico para Colombia y Ecuador

Desde la perspectiva macroeconómica, la importancia de Ecuador para Colombia es vital. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó a Noticias Caracol que este país es el principal destino para las manufacturas colombianas en la región.

Mientras que a potencias como Estados Unidos se les vende principalmente petróleo y carbón, a Ecuador se exportan productos con valor agregado como cosméticos, plásticos, fármacos, vehículos, azúcares de distintos tipos y electricidad. Mientras, el país vecino vende al colombiano enlatados de atún y pescados, extractos y aceites vegetales, madrea y arroz, entre otros. (Lea también: Estos son los productos que estarán exentos de los aranceles impuestos por el gobierno de Ecuador)

Para aterrizar cifras, entre enero y octubre de 2025, Colombia exportó a Ecuador 1.529 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el vecino país sumaron 702,6 millones de dólares. Esto deja un saldo a favor de Colombia de más de 800 millones de dólares, una balanza comercial que ahora está bajo fuego.

Díaz fue enfático al advertir que este mercado no se puede reemplazar "de la noche a la mañana" y criticó la decisión del ecuatoriano Noboa al considerar que solo beneficia a la ilegalidad.

“Quien sufre el daño es el consumidor”, aseguró.

La respuesta de Colombia no se hizo esperar. Ante el anuncio de los aranceles, el Ministerio de Minas decidió suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador, una medida que toca una fibra sensible para el país vecino, que en el pasado ha sufrido racionamientos de hasta 14 horas por falta de suministro colombiano.

Javier Díaz lamentó que se esté abandonando la vía diplomática por lo que él denomina "la ley de la selva".

"Entramos en un proceso de que tengo un problema con usted y no la llamo... sino que le cambio la cerradura a la puerta para que no pueda entrar", comparó Díaz, haciendo un llamado urgente a bajar el tono de la confrontación y sentarse a la mesa de diálogo para evitar que ambos países terminen "dañándose mutuamente".

En este momento, la estabilidad económica de miles de personas en la frontera y el flujo de productos esenciales como alimentos y manufacturas dependen de que ambos gobiernos retomen los canales formales. Mientras tanto, en el puente de Rumichaca, el rugido de los motores de las tractomulas suena con la incertidumbre de no saber si mañana podrán cruzar la frontera.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.