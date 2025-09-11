En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Supremo de Brasil forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Supremo de Brasil forma mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El expresidente, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, estaría a poco de ser condenado al ser señalado de haber tramado un golpe de Estado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 11, 2025 03:12 p. m.
Comparta en:
Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad