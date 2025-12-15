Petro sobre triunfo de Kast en Chile: “Triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”

El presidente Gustavo Petro se refirió al triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. El ultraderechista venció a Jannette Jara y sucederá a Gabriel Boric en la Casa de la Moneda.

El mandatario colombiano respondió a algunas opiniones sobre la elección de Kast, una de ellas señalando que “el péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles”.



Desde su perspectiva, con la elección de Kast, “el fascismo avanza” y añadió que “jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”.



José Antonio Kast se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino. Por este hecho, Petro agregó que considera “triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

El ultraliberal, hijo de una familia de migrantes alemanes con pasado nazi, concitó el 58,1% de los votos frente al 41,8 % de la candidata de la coalición de centro-izquierda, Jannette Jara, en un proceso con sufragio obligatorio por primera vez en unas presidenciales, en el que el voto blanco y nulo se multiplicó respecto a la primera vuelta.

En su primer discurso como presidente electo, Kast, seguidor de la secta ultracatólica Schoenstatt, agradeció su victoria a Dios, al que le pidió sabiduría y templanza para un gobierno que arrancará el próximo 11 de marzo.

"Nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe, que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día", afirmó.

Kast apeló a la unidad del país, prometió gobernar "para todos los chilenos", agradeció el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a la derecha tradicional y a su líder, Evelyn Mzathei, hija de un general de la junta de Pinochet, y valoró el "coraje" de su rival, para la que pidió respeto a pesar de las diferencias.



“La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”: Petro

En otro trino, el presidente Petro dijo que lo acontecido con Kast en Chile “es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”. Y agregó: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos”.

También dijo que no volverá a La Moneda como antaño y añadió que “volvieron a matar al presidente”, haciendo referencia, sin nombrar, a Salvador Allende.

En otro de sus puntos, el mandatario colombiano se refirió a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de quien dijo que “extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda. Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar”.



Otros mandatarios de la región felicitaron a Kast

Contrario a Petro, otros mandatarios de la región sí elevaron su voz para felicitar a Kast. Por ejemplo, el presidente argentino, Javier Milei, manifestó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su “amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó “mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una “zona de paz”.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática” y al candidato triunfador de la segunda vuelta. “Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, señaló.

Con información de EFE