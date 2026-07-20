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Noticias Caracol  / MUNDO  / Menor de 13 años murió tras el derrumbe de una fuente durante los festejos del Mundial en España

Menor de 13 años murió tras el derrumbe de una fuente durante los festejos del Mundial en España

Lo que comenzó como una noche de celebración por el triunfo de la selección española en la final del Mundial terminó en tragedia en Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde el colapso de una fuente dejó una persona fallecida y otra herida, según informaron las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Menor de 13 años murió tras el derrumbe de una fuente durante los festejos del Mundial en España
Otra persona resultó herida -
Getty Images

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,

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Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

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El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

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¿Quién era la víctima?

De acuerdo con AFP, se trata de un adolescente de 13 años, que falleció al derrumbarse una fuente durante las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial celebrada el domingo, anunció el ayuntamiento local.

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"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia", publicó el ayuntamiento en Facebook, donde expresa sus condolencias por la muerte por un niño "de 13 años" y desea una pronta recuperación "a los demás heridos".

Según los medios españoles, varias personas se subieron a una fuente que se derrumbó por el peso. La victoria de la Roja, la selección nacional, frente a Argentina, dieciséis años después de su primer título en un mundial, dio lugar a explosiones de alegría en toda España.

Con bocinas, vuvuzelas, fuegos artificiales, gritos y saltos, todo el país estalló de júbilo al sonar el pitido final en una fiesta nacional que se prolongó hasta avanzadas horas de la madrugada.

El lunes por la mañana, el centro de Madrid estaba cubierto de basura, latas de cerveza y vidrios rotos que el servicio de mantenimiento municipal se afanaba en limpiar para que todo esté listo antes de la llegada de los jugadores, prevista a mediodía.

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La selección española desfilará por el centro de la capital hasta la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento.

AGENCIA EFE Y AFP

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