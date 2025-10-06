En vivo
MUNDO  / "Todo el cuerpo cubierto": fotógrafo describe la tormenta de nieve nocturna que vivió en el Everest

"Todo el cuerpo cubierto": fotógrafo describe la tormenta de nieve nocturna que vivió en el Everest

Al menos 350 personas que realizaban una ruta de senderismo en el Tíbet fueron evacuadas sanas y salvas después de que la tormenta de nieve azotó los alrededores del monte. La tormenta sorprendió en la noche del 4 de octubre.

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Tormenta de nieve en lado tibetano del Everest.
