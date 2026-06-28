Esposa e hijos de futbolista argentino mueren tras terremotos en Venezuela: así lo informó su club

El Club Sport Marítimo de La Guaira informó en las últimas horas sobre la tragedia por la que está pasando uno de los jugadores de su plantilla, quien perdió a su familia tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han generado toda una emergencia en Venezuela y que han cobrado la vida de más de 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridas y 3.142 damnificadas.



A través de sus redes sociales, el club dio su sentido pésame “por el descanso eterno de Yanina de Trejo (esposa), Aarón Trejo (hijo) y Ainhoa Trejo (hija) de nuestro jugador Lucas Trejo. La gran Familia del Club Sport Marítimo de La Guaira ofrece sus palabras de condolencia por el fallecimiento de sus familiares, hecho ocurrido el pasado 24 de junio durante el terremoto que sacudió a todo el país”.

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Agregó el equipo de fútbol que “directivos, entrenadores, jugadores, personal administrativo, operativo y administrativo del club pedimos a Dios por el descanso eterno de los familiares de Lucas Trejo. También seguimos orando por el rescate de otras víctimas de esta catástrofe en La Guaira”.

Dos jugadores del Marítimo La Guaira murieron tras terremotos

Además del fallecimiento de la familia del jugador Lucas Trejo, el Club Sport Marítimo de La Guaira informó sobre la muerte de dos jugadores sub 15 y sub 17, quienes también murieron tras los dos terremotos que sacudieron el país bolivariano.



Los dos futbolista menores de edad fueron identificados como Víctor Palacios (jugador sub 15) y Ricardo Veloz (futbolista sub 17). Sobre las muertes de los deportistas, el equipo mencionó: “El Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta la partida de nuestro canterano Victor Palacios de la categoría #sub15, que nuestro señor todopoderoso lo tenga en su santa gloria, envíanos palabras de condolencias a la familia Palacios” y “El Club Sport Marítimo de La Guaira lamenta la pérdida de nuestro canterano de la categoría sub17 Ricardo Veloz, un abrazo fraternal a la familia Veloz y mucha fuerza”.



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Cifras de la tragedia en Venezuela tras terremotos

Venezuela contabiliza actualmente 1.430 personas fallecidas tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado miércoles en la zona costera del país. A casi 72 horas del desastre, se ha intensificado el despliegue de maquinaria pesada y equipos de rescate internacionales, lo que incrementa las esperanzas de hallar más sobrevivientes.

El balance más reciente fue ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que también se registran 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, principalmente en el estado La Guaira, la región más golpeada. Debido a la magnitud de los daños, esta zona fue declarada en desastre y militarizada por el Gobierno.

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Rodríguez indicó, además, que hasta este sábado han sido atendidas 73.736 familias, en medio de un operativo que involucra a más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos.

Finalmente, el legislador exhortó a la población a evitar traslados particulares hacia La Guaira, con el fin de facilitar la movilización de maquinaria para la remoción de escombros y el traslado de heridos hacia centros de salud en la región costera y en Caracas. Asimismo, invitó a canalizar las ayudas a través de los centros de acopio habilitados.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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