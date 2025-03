Tras caída de red social X, Elon Musk habla de ciberataque en la plataforma

La red social X ha registrado problemas temporales varias veces este lunes, según reportaron miles de usuarios en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países en el portal DownDetector.

De acuerdo con esta página web, que se nutre de los avisos de los usuarios, en EE.UU. X ha fallado cuatro veces desde las 5:00 horas ET (9:00 GMT); la mayor incidencia se registró a las 10:00 horas en el este del país (15:00 GMT), con casi 40.000 reportes.

Los fallos, que ocurrieron a la misma hora en los diferentes mercados donde está presente la red social del magnate Elon Musk, duraron unos 45 minutos cada uno y después el servicio pareció volver a la normalidad.

Sin embargo, al filo del mediodía varios usuarios reportaron problemas, principalmente con los mensajes que no cargaban.

Por su parte, el dueño de la plataforma aseguró que esta situación fue provocada por un ataque cibernético.

"Hubo (y todavía sigue) un ciberataque masivo contra X. Somos atacados cada día, pero este fue lanzado con muchos recursos. Se trata de un grupo grande y coordinado o de un país. Rastreando…", explicó en la red social.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏. We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved. Tracing … https://t.co/aZSO1a92no

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025