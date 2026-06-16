"Iba a ser yo": relato de hombre que debía saltar antes que la joven que murió en actividad extrema

Un retraso de apenas unos minutos terminó marcando la diferencia entre la vida y la muerte. Higor William Diniz Ferreira asegura que debía saltar antes que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió tras ser lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de seguridad durante una actividad extrema en Brasil.

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En declaraciones con el medio brasileño g1, Higor William Diniz Ferreira, un participante que asegura que, por circunstancias del destino, pudo haber sido la víctima fatal.

"Fue una suerte haber escapado. Se suponía que iba a ser yo", declaró el hombre al recordar que inicialmente tenía previsto realizar el salto antes que Maria Eduarda. Según explicó, llegó tarde al lugar donde se desarrollaba la actividad y eso modificó el orden de los participantes.



"Se suponía que iba a ser yo, porque tenía que salir de casa a las 6 de la mañana para ir allí. Sin embargo, llegué tarde y salí a las 6:40. La distancia entre esa mujer y yo era de entre cinco y diez personas. Ese fue el momento en que llegué tarde. El momento en que ella me adelantó", relató.



La tragedia ocurrió la mañana del sábado en el conocido Ponte do Esqueleto, donde se realizaba una actividad de salto de cuerda. De acuerdo con los reportes y las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales, la joven fue lanzada desde la plataforma sin estar conectada al sistema de seguridad.



En el video del momento se observa cómo los empleados llevan a la participante hasta el borde de la estructura y la impulsan al vacío. Segundos después, varias personas reaccionan alarmadas al percatarse de lo ocurrido.

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"¡La cuerda!", "¡Gente, la cuerda!", se escucha gritar a quienes presenciaban la actividad.

Higor aseguró que había contratado el servicio después de ver publicidad en internet y que la empresa promocionaba la experiencia a través de redes sociales. Según contó, decidió participar porque observó publicaciones que mostraban la actividad y destacaban la experiencia de los instructores.

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"Fue a través de las redes sociales, lo vi todo, lo hicieron, el profesor saltó allí, dijo que tenía 4 o 5 años de experiencia, que trabajaba allí, y que nunca antes había ocurrido algo así", explicó.

El testigo también afirmó que antes del accidente observó cómo otros participantes eran sometidos a verificaciones de seguridad. Sin embargo, sostiene que ese procedimiento no se realizó adecuadamente cuando llegó el turno de la joven.

"Todos los chicos comprobaron que todo estuviera correcto, pero no revisaron el de la mujer. Eran tres chicos, y los tres ignoraron el hecho de que la habían lanzado de esa manera", aseguró.

Según su relato, los participantes recibían instrucciones previas y Maria Eduarda eligió una modalidad en la que los instructores impulsaban a la persona desde la plataforma.

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Tras la caída se vivieron momentos de desesperación entre familiares, asistentes y participantes que aguardaban su turno para realizar la actividad. Higor recordó que varias personas quedaron impactadas por lo ocurrido y señaló que uno de los trabajadores abandonó el lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia.

"El tipo, el segundo que está detrás, el que lanza, se lleva la mano a la cabeza, se levanta, recoge sus cosas y se va. El tipo incluso se fue antes que nosotros. Antes de que llegaran la policía, los bomberos y la ambulancia", afirmó.

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La investigación del caso quedó en manos del Segundo Distrito Policial de Limeira. Mientras avanzan las diligencias, las autoridades confirmaron la captura de seis personas vinculadas con la actividad.

Según la Policía Militar, dos hombres huyeron inmediatamente después del accidente y posteriormente fueron localizados en una zona boscosa con apoyo del helicóptero Águia.

Las personas que aparecen en los registros audiovisuales portaban camisetas con las marcas Entre Cordas e Ih Voei. Hasta el momento de la publicación de la información, ambas organizaciones no han respondido a las solicitudes de comentarios.

Por su parte, el abogado Rafael Gomes dos Santos, representante de tres de los detenidos, manifestó que el salto de cuerda no está regulado, aunque tampoco está prohibido. Asimismo, indicó que en el lugar ya se habían realizado eventos similares anteriormente y calificó lo ocurrido como una "triste tragedia".

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También señaló que los involucrados llevaban años practicando esta actividad sin antecedentes de accidentes y que en la jornada participaban alrededor de 100 personas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co