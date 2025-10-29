En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tras letal operativo policial en Río de Janeiro, habitantes de favela recuperaron más de 40 cuerpos

Tras letal operativo policial en Río de Janeiro, habitantes de favela recuperaron más de 40 cuerpos

No se ha establecido si los cadáveres, que colocaron en fila en una plaza, hacen parte de los 60 muertos reportados el martes en medio de una supuesta ofensiva contra el narcotráfico.

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Tras letal operativo policial en Rio de Janeiro, habitantes de favela recuperaron más de 40 cuerpos
AFP

