Tres mujeres muertas y seis hombres heridos dejó ataque a un bar en México: esto se sabe

El ataque a un bar de Nuevo León, norte de México, perpetrado -la madrugada de este sábado- por hombres armados dejó un saldo de tres mujeres fallecidas y seis hombres heridos, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que los hechos fueron reportados cerca de las 03:00 a.m. (hora local) en el negocio denominado restaurante-bar El Ovni 2, que se ubica en el municipio de Juárez, en la zona metropolitana de la ciudad.

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) reportó que las tres mujeres murieron en distintas clínicas a las que fueron trasladadas luego del ataque.

Víctimas mortales tenían menos de 25 años

Las víctimas mortales fueron identificadas como Lucero 'N', de 22 años; Abril 'N', de 20 años, y Yajaira 'N', de 18 años. Mientras que al Hospital General de Juárez fueron trasladados para su atención médica los seis hombres heridos de bala y de los que hasta el momento se desconoce su estado de salud.



De acuerdo con reportes locales, los agresores ingresaron al local y comenzaron a disparar de forma indiscriminada en contra de los asistentes al establecimiento.



Detectives de la Fiscalía estatal recolectaron en el sitio diversos casquillos de arma de fuego larga y, según la información de la dependencia, los detectives de la AEI asignados al Grupo de Investigación de Feminicidios iniciaron la indagatoria "con perspectiva de género".

De acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General de Justicia, de enero a septiembre de este año en Nuevo León se han registrado 1.182 homicidios y la mayoría de estos crímenes están relacionados con acciones del crimen organizado.

