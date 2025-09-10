Trump afirma que activista de derecha Charlie Kirk murió tras atentado: "Fue amado y admirado"

El presidete de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el activista Charlie Kirk, quien recibió un disparo este miércoles 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, murió. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", publicó Trump en Truth Social.

Kirk, como se ve en varios videos de la escena, estaba hablando bajo una carpa frente a miles de personas cuando se escuchó el sonido de un solo disparo. Las imágenes muestran al activista, aliado del presidente Trump, sangrando por el cuello y luego desplomándose en su silla antes de que la cámara se mueva rápidamente y el sonido del pánico comience a estallar en la audiencia. "Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando ahora; el sospechoso está detenido", decía una la alerta enviada a los estudiantes, según Deseret News.

"Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", añadió Trump, quien en un mensaje anterior había pedido que oraran por la salud del activista: "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!", indicó hace unas horas.



Con solo 31 años, Kirk tiene una influencia enorme en la política estadounidense, ayudando al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano al poder el año pasado. Con habilidades naturales para el espectáculo, Kirk cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndolo en el portavoz de referencia en las cadenas de televisión y en las conferencias de la juventud de extrema derecha. Ha utilizado su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, un cristianismo abierto y ataques virales a quienes abuchean en sus numerosos eventos en el campus.



Los momentos de pánico tras el ataque a Charlie Kirk

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, que estaba en la manifestación, dijo a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas. "La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15 o 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, sonó el disparo", contó Chaffetz, conmocionado.

"Estaba observando a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que vi que le dispararan, pero en cuanto salió el disparo, retrocedió. Todos se tiraron al suelo, todos... mucha gente empezó a gritar y luego todos empezaron a correr", relató.

La exvicepresidenta Kamala Harris condenó el tiroteo contra Kirk, al tiempo que políticos de todos los partidos expresaban su indignación por el ataque. "La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que esto no conduzca a más violencia", publicó en redes sociales Harris, vicepresidenta demócrata durante el gobierno de Joe Biden.

Por otro lado, el New York Times informó que el sospechoso arrestado este miércoles tras el tiroteo al comentarista político no es el autor del disparo. Un portavoz de la Universidad Utah Valley (UVU), Scott Trotter, indicó al periódico que la policía ha determinado que la persona detenida no es la que disparó al cuello a Kirk.

