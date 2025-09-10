Publicidad

MUNDO

Trump afirma que activista de derecha Charlie Kirk murió tras atentado: "Fue amado y admirado"

Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", publicó Trump en Truth Social.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:32 p. m.
Charlie Kirk junto con Donald Trump.
AFP