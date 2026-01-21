Trump afirma que llegó a un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia: "Tenemos todo lo que queríamos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Washington trabaja con la OTAN "es realmente fantástico". "Tenemos todo lo que queríamos", sostuvo. (Lea también: Groenlandia publica guía para manejar crisis: coincide con interés de Trump sobre el territorio)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció asimismo "conversaciones adicionales" sobre la construcción de la llamada Cúpula Dorada, un nuevo sistema de defensa antimisiles de gran escala que, según el republicano, estaría desplegado en parte en Groenlandia para neutralizar misiles que puedan venir de Rusia o China.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN", señaló.



Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares para defender la isla ártica.



Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente".



Lo que se sabe del supuesto acuerdo sobre Groenlandia

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo". (Lea también: ¿Mensaje a Trump? Dirigentes que “pisotean” derecho internacional “socavan orden mundial”: Guterres)

Publicidad

"Es un acuerdo con el que todos están felices", aseguró a su salida de una cena que ofreció en el Centro donde se celebra el Foro Económico Mundial de Davos, donde fue el orador principal este 21 de enero.

Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada. Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, afirmó que "no tiene plazo, es para siempre".

Publicidad

Trump había mantenido antes una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien dijo que había desarrollado este acuerdo porque este representaba "a la otra parte". El presidente de Estados Unidos se deshizo en elogios a Rutte, del que dijo que es "un gran líder".

En otro momento de sus declaraciones, Trump dudó en responder cuando una periodista le preguntó si el acuerdo comprende que Estados Unidos tendrá la propiedad de Groenlandia. Insistió, después de unos segundos, en que se trata de un acuerdo de largo plazo y que pone a todos en "una buena posición", tras agregar que además de la seguridad, incluye aspectos relacionados con los minerales presentes en esta isla del Ártico.

La reunión entre Trump y Rutte tuvo lugar tras la intervención del republicano ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde insistió en que quiere tomar el control de Groenlandia, pero por primera vez descartó hacerlo por la fuerza.

En una entrevista posterior con la cadena estadounidense CNBC, Trump insistió en que existe "un concepto de acuerdo" con la OTAN y dio por hecho que Dinamarca, que ejerce soberanía sobre Groenlandia, acepta el acuerdo, al considerar que Rutte "la representa" en su condición de miembro de la Alianza Atlántica.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE