Lo que han dicho funcionarios del régimen de Maduro sobre su captura y los bombardeos de EE. UU.

Desde muy temprano sonaron las bombas estadounidenses en Venezuela y minutos después se conoció, por medio del presidente Donald Trump, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Después de la confirmación de la detención del líder chavista, los funcionarios más cercanos del Gobierno se han pronunciado. Desde la vicepresidenta Delcy Rodríguez hasta el ministro del Interior Diosdado Cabello se han referido a los bombardeos del país norteamericano.



El primer pronunciamiento del día fue por parte del Gobierno, que denunció una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación". Agregó el Gobierno que "se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El siguiente en pronunciarse fue el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, quien dijo que “hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos”. También sostuvo que “esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender”.



Trump confirmó captura de Nicolás Maduro

Al mismo tiempo que Padrino se pronunciaba sobre el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, el presidente norteamericano Donald Trump anunciaba la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. El mandatario estadounidense señaló que se llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país. La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos". Además, sostuvo que se llevará a cabo una rueda de prensa a las 11:00 de la mañana de este sábado desde Mar-a-Lago, Florida.

Tras conocerse la captura de Maduro y su esposa, la vicepresidente Delcy Rodríguez habló en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, solicitando una prueba de vida del líder chavista y su pareja: “Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo, a la calle’”.



Agregó la vicepresidenta que "el llamado es muy claro, las instrucciones del presidente Maduro han sido claras, que son activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, nuestra Fuerza Armada Bolivariano, el pueblo venezolano organizado en milicia y nuestros organismos de seguridad ciudadana que, en perfecta fusión policial y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria”.



Minutos después, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado a la calma y pidió no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al calificar como "criminal y terrorista" el ataque ejecutado en la madrugada. Además, pidió a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta "masacre".

Publicidad

Diosdado Cabello señala a organizaciones mundiales de complicidad tras bombardeos de EE. UU.

Cabello pidió "mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas". Agregó que, "ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?". El ministro, considerado mano derecha de Maduro, aseguró que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".

Hasta el momento, el último en pronunciarse fue el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país" gracias a un ataque estadounidense."Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (...), Nicolás Maduro, y de su esposa (...), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente", dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias