Trump revela cuál es el arma secreta que usó en ataque a Maduro en Venezuela: "Luces se apagaron"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada por el New York Post este sábado que el Pentágono empleó un nuevo tipo de arma en la operación que sirvió para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y que, según él, deshabilitó el equipamiento militar de Venezuela.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado 10 de enero, tan solo una semana después de que se presentara la captura de Maduro en Miraflores, un guardia de seguridad que fue testigo del ataque, cuyo testimonio fue compartido por la prensa de la Casa Blanca, dijo que la supuesta arma misteriosa hizo que los soldados venezolanos cayeran de rodillas. “En un momento dado, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles“, relató.

El guardia dijo que, inmediatamente, sus dispositivos dejaron de funcionar. “Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar dejaron de funcionar sin ninguna explicación. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar”, aseguró.



Trump, en la entrevista de The New York Post, dijo que el ejército venezolano estaba listo para atacar, pero no lograron reaccionar. "Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada", afirmó el presidente estadounidense.



Este es el arma que EE. UU. utilizó para la captura de Maduro

En su momento, cuando a Trump le preguntaron por las armas que había utilizado el ejército estadounidense para lograr la captura de Maduro, solo afirmó lo siguiente en una rueda de prensa: “Las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin aportar más detalles al respecto. No obstante, en la entrevista concedida a The New York Post divulgada este sábado dio más detalles al respecto, al mencionar el término descombobulador ("discombobulator", en inglés).



"El descombobulador; no tengo permitido hablar sobre esto", dijo Trump, que añadió que el dispositivo "hizo que el equipamiento (venezolano) dejara de funcionar". Por otro lado, en la entrevista con The New York Post, Trump volvió a mencionar también la posibilidad de ejecutar "ataques terrestres" sobre carteles latinoamericanos. Cuando se le preguntó si esos ataques podrían ocurrir en territorio mexicano, venezolano o colombiano, el presidente respondió: "podría ser en cualquier lugar".

Publicidad

Trump ha insistido varias veces en que Washington medita atacar al narco en territorio mexicano y que ha planteado esa posibilidad al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha rechazado el ofrecimiento argumentando la soberanía del país y abogando por una solución pacífica.

El republicano también comentó en la entrevista las operaciones para vender hasta 50 millones de crudo venezolano acordadas con Caracas y los planes para resucitar la producción petrolera venezolana con la entrada de empresas extranjeras y una inversión que el propio Trump cifra en 100.000 millones de dólares.“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó.

Publicidad

El Gobierno interino venezolano de la chavista Delcy Rodríguez anunció esta pasada semana que Caracas ha recibido ya unos 300 millones de dólares en concepto del crudo comercializado por Washington.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE