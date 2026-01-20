Trump sobre involucrar a María Corina Machado en transición de Venezuela: “Me encantaría”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

La semana pasada, la líder opositora visitó a Trump en la Casa Blanca y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz, que ella recogió en diciembre al salir de su país, en balsa, con apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

Desde entonces ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó la captura Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores.



Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país sudamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas que Washington ambiciona.



¿Cambió la percepción de Trump sobre Machado?

Este martes 20 de enero, cuando cumple un año de su segundo mandato, el presidente expresó en una rueda de prensa que María Corina Machado es "una mujer increíblemente amable (que) hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo". (Lea también: Migración, aranceles y Maduro: claves del primer año del segundo mandato de Donald Trump en EE. UU.)



"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo Trump, quien agregó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su detención. (Lea también: Estas son las nuevas caras del gabinete de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela)

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí".

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, dijo, ha resuelto ocho guerras: "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla.

Según el líder estadounidense, Machado habría dicho: "No merezco el Premio Nobel; él sí".



Las críticas a Machado

La opositora acudió de todas formas a Washington y le entregó su medalla con una dedicatoria especial, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero, gesto que no fue bien visto por diferentes sectores. (Lea también: María Corina Machado dice que espera ser presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento adecuado")

Uno de ellos fue el líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, quien señaló que el hecho de que Trump haya aceptado la medalla muestra que es "el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros. Esto es ante todo algo absurdo y sin sentido".

El Instituto Nobel Noruego dijo por su parte que "la medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo o una organización han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanecen inseparablemente unidos a la persona u organización designados como laureados por el Comité Nobel Noruego" y "sigue siendo el laureado original el que pasa a la historia como receptor del premio".

