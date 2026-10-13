Vaticano confirma que tumor del papa León XIV era maligno: le extirparon parte de un pulmón

El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.



Papa León XIV tiene cáncer: tumor era maligno

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones". El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento "radical" para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón. Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

#LOÚLTIMO | El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue operado de un tumor canceroso en su pulmón derecho. ¿Cuáles son los detalles? Le contamos.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/mC5p3QOfYT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 13, 2026

Publicidad

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado. El equipo quirúrgico que le ha intervenido ha estado dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.



El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el Giuseppe Bello. Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes el médico del papa, Luigi Carbone, y el jefe de la gendarmería vaticana.



El cáncer del papa León XIV fue detectado en una etapa temprana

Días antes de la operación, el propio Papa León XIV había revelado públicamente que los médicos encontraron un nódulo pulmonar durante una revisión rutinaria. En ese momento explicó que la lesión estaba localizada y había sido identificada en una fase muy temprana, una circunstancia que aumentaba las posibilidades de éxito del tratamiento. El Vaticano destacó que el hallazgo se produjo durante controles médicos habituales y que la intervención fue programada siguiendo las recomendaciones de los especialistas que evaluaron el caso.



Como consecuencia de la cirugía y del proceso de recuperación, el Vaticano suspendió temporalmente las audiencias y actividades públicas del pontífice. La Santa Sede prevé que permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana mientras es monitoreado por el equipo médico que sigue su evolución.

Publicidad

Aunque todavía no se conocen detalles sobre cuándo retomará plenamente sus actividades, el parte entregado por las autoridades vaticanas transmite optimismo sobre la evolución inicial del Papa tras la operación. Con 71 años, León XIV enfrenta así el episodio de salud más delicado desde el inicio de su pontificado. Entretanto, el Vaticano aseguró que continuará informando sobre su estado médico en los próximos días, mientras fieles de todo el mundo permanecen atentos a su recuperación.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL