Venezuela afirma que la acusación de Guyana sobre un ataque “no es más que un 'fake'”

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que Guyana busca alentar un "frente de guerra" luego de que denunciara un presunto ataque desde Venezuela a una embarcación que trasladaba material previo a las elecciones disputadas en ese país.

Guyana denunció el domingo "disparos" desde Venezuela contra una embarcación guyanesa que transportaba material electoral cerca de la localidad de Bamboo, en el río Cuyuní, en el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales que ambos países se disputan hace más de un siglo.

"Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana anunciando un nuevo acontecimiento en el alto río Cuyuní, uno nuevo, ya son varios, señalando que las fuerzas de defensa guyanesas fueron atacadas desde costas venezolanas, intentan crear un frente de guerra (...) esto no es más que un 'fake' (falsedad)", dijo Padrino López sobre el vecino con el que mantienen una disputa centenaria por el territorio Esequibo, rico en petróleo.



El funcionario afirmó que Venezuela, que reclama a Guyana casi 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, nunca había tenido "tanta presencia militar en esa línea de facto" que, dijo, conecta con el territorio "usurpado y explotado groseramente" por Georgetown. En ese sentido, reiteró que Guyana está "desconociendo" el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Según Guyana, una lancha patrulla que transportaba personal militar y policial para escoltar a funcionarios electorales fue atacada desde la costa venezolana, una versión que Caracas niega.

"La patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado ni comprometido", indicó Guyana en un comunicado.

Padrino López se refirió además a las declaraciones de Trinidad y Tobago a propósito de un despliegue antinarcóticos emprendido por Estados Unidos en aguas internacionales, que incluye la movilización de varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, algo que Caracas califica de "amenaza".

"Así como también el gobierno de Trinidad y Tobago ha dicho que prestaría su territorio al imperialismo norteamericano para atacar lo que ellos llaman el cártel de los Soles", dijo en alusión a las acusaciones lanzadas desde Washington contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y miembros de la Fuerza Armada.

En agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro al señalarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

"Lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil, vasallo de estos gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington", zanjó Padrino López.



La respuesta de Guyana en medio de elecciones

Entretanto, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes 1 de septiembre su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. "Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico", declaró a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

"Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizar que siga siendo una zona de paz", matizó.

Más de 700.000 personas están registradas para votar en las elecciones generales de este lunes en Guyana. En los comicios generales y regionales de Guyana, se elegirá al presidente, los miembros de la Asamblea Nacional y los Consejos Democráticos Regionales, responsables de la gestión de las diez regiones administrativas del país.

