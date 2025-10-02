Venezuela denunciará a EE. UU. ante ONU por "incursión ilegal de aeronaves" cerca de sus costas

En un nuevo comunicado, los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de Venezuela denunciaron "la incursión ilegal de aeronaves de combate de los Estados Unidos" a aproximadamente 75 kilómetros de las costas del país vecino, e indicaron que elevarán una denuncia ante el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En el documento añadieron que "dicha maniobra" fue identificada "por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI)", y que "constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Esta acción puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el Mar Caribe".

Estados Unidos ha realizado un despliegue militar en el mar Caribe para, según mencionó el gobierno de Donald Trump, luchas contra los carteles del narcotráfico, sobre todo los que ese país vincula con Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro: el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el Cartel de Sinaloa. Este despliegue incluye 10 aviones F-35 que se encuentran en Puerto Rico y ocho buques de guerra.



Em ese sentido, Venezuela añadió que "este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno Bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado", por lo que solicitan a los organismos internacionales que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

También, dijo que "le exige" al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, que "cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional".

Noticia en desarrollo...