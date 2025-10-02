En vivo
Venezuela denunciará a EE. UU. ante ONU por "incursión ilegal de aeronaves" cerca de sus costas

Los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de Venezuela indicaron que las aeronaves de combate se ubicaron "a aproximadamente 75 kilómetros" de sus costas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 2 de oct, 2025
