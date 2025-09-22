Video | Así fue el accidente aéreo en el que murió Débora Estrella, reconocida presentadora mexicana

En México lamentan la muerte de la presentadora de televisión Débora Estrella en medio de un trágico accidente aéreo. Los hechos ocurrieron el sábado 20 de septiembre en Nuevo León, cuando viajaba en una avioneta. El siniestro dejó dos víctimas mortales: la periodista y el piloto de la aeronave.



¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Débora Estrella?

A través de redes sociales se han conocido videos del momento del accidente que dejan impresionados a los internautas. La grabación sería clave para entender cómo ocurrieron los hechos en los que murieron las dos personas.

Específicamente, la avioneta en la que viajaba la periodista mexicana cayó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, México. El video de dos minutos muestra el momento en que la avioneta Cessna con matrícula XB-BGH, utilizada para prácticas de vuelo, se desploma sobre el terreno.

La grabación muestra momentos antes y después del accidente. Lo que se ve antes del siniestro es que un helicóptero Bell 429 vuela muy cerca de la aeronave. En el video se sigue el rastro de helicóptero y se ve el momento en el que la aeronave gira a la derecha y pasa por debajo.



#URGENTE | 🚨 | Tras el desplome de una avioneta la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de Débora Estrella, conductora de noticias de Multimedios Televisión. En el accidente perdieron la vida dos personas.#QEPD pic.twitter.com/zOZjP2Q892 — POSTA México (@PostaMexico) September 21, 2025

Después de eso, en cuestión de segundos, la aeronave se cae abruptamente en el Parque Industrial Ciudad Mitras. En ese momento, el helicóptero aterriza en una zona cercana a la que cayó la avioneta y la tripulación desciende para brindar auxilio a los heridos por el impacto. Todo esto ocurrió sobre las 6:35 de la tarde del sábado.

Según testigos, el estruendo causado por el accidente de la aeronave fue tan fuerte que se escuchó en colonias aledañas, causando gran preocupación entre los habitantes. Varios de ellos lograron grabar con sus teléfonos celulares el momento del impacto, grabaciones que ya son virales en las redes sociales.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, detalló que, de manera preliminar, la avioneta habría intentado dar una vuelta tras despegar y terminó impactando contra el borde del río. Las causas aún están bajo investigación por parte de las autoridades aeronáuticas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar del siniestro para esclarecer las causas del desplome, mientras Monterrey y el periodismo mexicano despiden a una de sus conductoras más reconocidas.



¿Quiénes fueron las dos víctimas del accidente?

"Lamento informarles (…) dos personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos", dijo el alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra.

Débora Estrella, reconocida conductora de noticias en Monterrey, perdió la vida la noche del sábado 20 de septiembre en un accidente de avioneta en el municipio de García, Nuevo León. El mesa pasado había cumplido sus 43 años.

La noticia de su fallecimiento generó un profundo impacto en colegas, televidentes y figuras del medio. En redes sociales, múltiples mensajes recordaron no solo su profesionalismo frente a las cámaras, sino también su calidez humana.

Por otro lado, la segunda víctima del accidente fue el piloto Bryan Ballesteros Argueta, un profesional que se había desempeñado en vuelos privados y de instrucción en el norte del país. El hombre era reconocido entre sus colegas por su responsabilidad en la cabina y su cercanía con los alumnos.

