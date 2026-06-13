Video | Así fue el ataque en el que murió alias Niño Guerrero, máximo jefe del Tren de Aragua

El hombre que convirtió al Tren de Aragua en una organización criminal con presencia diferentes países de América, murió en medio de una operación militar, según informó Donald Trump. Videos divulgados tras el ataque muestran parte de la acción en la que fue abatido alias Niño Guerrero, uno de los delincuentes más buscados de la región.



El video difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra una explosión en una vivienda rodeada de vegetación y corresponden, según el mandatario estadounidense, al operativo en el que murió alias Niño Guerrero.

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La muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias Niño Guerrero, fue anunciada por Trump a través de su red social Truth Social. El mandatario aseguró que la operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con autoridades venezolanas.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”, afirmó Trump.



El presidente estadounidense agregó que la acción militar se realizó en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela”, en lo que diversos analistas consideran un hecho significativo en las relaciones entre ambos países.



Posteriormente Venezuela afirmó en un comunicado que la operación se desarrolló en el estado Bolívar, en el sureste del país. El gobierno venezolano informó que durante los enfrentamientos fueron neutralizados integrantes de estructuras criminales y confirmó la muerte de alias Niño Guerrero.

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Las autoridades señalaron además que la operación contó con intercambio de información de inteligencia y apoyo tecnológico especializado.

¿Quién era 'Niño Guerrero'?

La muerte de alias Niño Guerrero representa un golpe significativo contra el Tren de Aragua, organización criminal que extendió sus operaciones desde Venezuela hacia distintos países de América Latina.

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Durante años, Guerrero fue considerado uno de los delincuentes más buscados de la región. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Según las autoridades estadounidenses, fue el responsable de transformar una pandilla carcelaria enfocada inicialmente en extorsiones y sobornos en una estructura criminal con presencia internacional.

Su nombre adquirió notoriedad tras liderar operaciones desde la cárcel de Tocorón, considerada durante años el principal centro de mando del Tren de Aragua.

La expansión del Tren de Aragua

Las investigaciones internacionales atribuyen a esta organización delitos relacionados con extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, homicidios y sicariato.

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La influencia del grupo criminal trascendió las fronteras venezolanas y llegó a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos.

En Colombia, las autoridades han señalado la presencia de integrantes de esta estructura en diferentes zonas urbanas, como Bogotá y Cúcuta especialmente en sectores donde se han denunciado casos de extorsión y violencia contra comerciantes.

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Trump presentó la muerte de alias Niño Guerrero como parte de la estrategia de su administración para combatir organizaciones criminales transnacionales.

El mandatario sostuvo que el Tren de Aragua ya no cuenta con

2refugios seguros" y aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán persiguiendo a integrantes de estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE Y AFP

Hcarrenb@caracoltv.com.co