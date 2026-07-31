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Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión de combate se estrelló en base militar de California: esto se sabe del estado del piloto

Avión de combate se estrelló en base militar de California: esto se sabe del estado del piloto

Bomberos de San Diego llegaron hasta el lugar de los hechos. El piloto fue expulsado de la aeronave.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Avión de caza F-35
Avión de caza F-35 accidentado en EE. UU.
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Una base militar de los Marines de Estados Unidos fue escenario de un preocupante accidente aéreo relacionado con un miembro de la fuerza pública de ese país. El caso involucró a un avión de combate F-35B que se estrelló este 31 de julio en la base Miramar, ubicada en San Diego, California.

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Una vez se encontraron los restos de la aeronave, se generó temor entre los testigos por la columna de humo que salía desde los campos de tierra donde colapsó. El F-35B es conocido en el mundo aeroespacial como un avión de combate que cuenta con un avanzado sistema de propulsión e ingeniería. Este modelo es usado exclusivamente por los Marines de Estados Unidos, así como por las fuerzas militares del Reino Unido e Italia.

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Los hechos, según el comunicado de la Marina, ocurrieron durante la mañana del viernes. Personal de emergencia atendió el caso, que fue calificado por la institución como un “percance de la aeronave” sucedido a las 10:00 a. m. (hora local). El avión de combate está asignado al Grupo de Aeronaves de la Infantería de Marina 11, 3.ª Ala de Aeronaves de la Infantería de Marina. El piloto fue expulsado de la aeronave en el momento del accidente y fue trasladado a un centro médico, donde mantiene una condición de salud estable para la respectiva evaluación y tratamiento de lesiones que no comprometieron su vida.

La imagen que causó especial alarma fue una que habría sido registrada por la cadena KGTV, donde se veían los restos de la aeronave todavía despidiendo humo negro. El fuselaje estaba rodeado por varios vehículos militares que llegaron para atender el accidente, además de bomberos y personal de emergencia. Sobre parte de los restos del caza F-35B se observa una sustancia blanca usada para controlar la conflagración.

Associated Press cita lo dicho por Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, quien señaló que las unidades acudieron al lugar para responder a un incendio de maleza que se desató cerca del sitio del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre lo ocurrido.

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María Paula Rodríguez Rozo
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