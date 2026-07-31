Autoridades dan por muerto a surfista de 28 años que desapareció en aguas de Portugal

La comunidad internacional del surf se encuentra sumida en un profundo luto tras la confirmación de una noticia que nadie quería escuchar. Arran Strong, el talentoso surfista profesional de 28 años que representaba a Gran Bretaña, ha sido dado por muerto tras desaparecer en aguas portuguesas en circunstancias desgarradoras. Lo que comenzó como un reto deportivo entre amigos terminó en una de las tragedias más impactantes de los últimos años para este deporte.



¿Cómo desapareció Arran Strong?

El trágico incidente ocurrió el pasado lunes 27 de julio de 2026, cuando Strong se encontraba participando en una travesía de larga distancia en Stand-Up Paddle (SUP) por el litoral portugués, acompañando a su mentor y entrenador de años, José Maria Pyrrait. Pyrrait, una figura emblemática del SUP en Portugal, se había propuesto recorrer toda la costa atlántica del país, y Strong se unió a él para completar el tramo entre Zambujeira y Monte Clérigo.

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La desaparición se produjo específicamente mientras cruzaban desde la playa de Monte Clérigo hacia Carrapateira, en la región del Algarve. Según los informes, el rastro del surfista se perdió a aproximadamente una milla de la costa de Arrifana, una zona conocida por su belleza salvaje pero también por su aislamiento y profundidad. Alrededor de las 11:30 a.m., las autoridades recibieron la primera alerta de que algo andaba mal en el mar.

José Maria Pyrrait, el entrenador que veía a Arran como "un hijo", ofreció un testimonio vital para entender lo sucedido. Ambos se habían detenido frente a Arrifana para hidratarse y tomar algunas fotografías y, al reanudar la marcha, Pyrrait permitió que Strong se adelantara, un procedimiento habitual dado que el ritmo del entrenador era naturalmente más rápido y solía alcanzarlo periódicamente.



Sin embargo, cuando Pyrrait se detuvo para esperar a su compañero, se encontró con la tabla de Arran flotando sola a la deriva, a unos 100 metros de distancia. El entrenador remó desesperadamente hacia el lugar y se zambulló en repetidas ocasiones intentando localizarlo en las profundidades, pero la visibilidad era mínima y la zona extremadamente profunda. Tras alertar a su apoyo en tierra, un pescador local acudió al rescate y ayudó a rastrear el área con un sonar durante más de dos horas, sin éxito.



Autoridades dan por muerto al surfista desaparecido

La Autoridade Marítima Nacional (AMN) de Portugal desplegó de inmediato un operativo de búsqueda masivo que incluyó a la Policía Marítima, bomberos, drones, el proyecto SeaWatch y hasta un avión de la Fuerza Aérea Portuguesa. A pesar de los esfuerzos intensos, las labores se vieron dificultadas por condiciones de niebla en los días posteriores.



El jueves 30 de julio, tras cuatro días de búsqueda infatigable sin hallar rastro alguno del deportista, la AMN confirmó que las operaciones oficiales de rescate habían sido suspendidas. Los expertos y las autoridades coinciden en que las posibilidades de encontrarlo con vida son, lamentablemente, nulas debido a factores como el tiempo transcurrido en el agua, la profundidad del área donde desapareció y la falta de indicios físicos. Todo esto llevó a la comunidad y a los organismos oficiales a darlo por fallecido. Pyrrait, visiblemente afectado, declaró que Strong "se quedó en el mar", un lugar que amaba profundamente.



¿Quién era Arran Strong?

Nacido en España, pero con nacionalidad británica y radicado en Ericeira, Portugal. Arran Strong comenzó su carrera en el surf profesional a los 10 años, y durante una década compitió en el Qualifying Series de la World Surf League (WSL). Fue el surfista masculino británico mejor clasificado en los ISA World Surfing Games de 2024 y 2025; actualmente, ocupaba la sexta posición en la Liga Portuguesa de Surf.

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Desde los tres meses de edad convivía con el déficit de alfa-1 antitripsina, un trastorno genético hereditario que afecta los pulmones y el hígado. Para él, el surf no era solo un deporte, sino una terapia; el aire fresco del mar y el contacto con el agua eran su medicina contra la enfermedad. Sus allegados lo recuerdan como una persona amable, generosa y un compañero de equipo excepcional. Curiosamente, según relató Pyrrait, Arran solía decir que "moriría joven".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co