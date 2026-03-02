Video | Se estrellaron varios aviones militares de Estados Unidos en Kuwait, país vecino de Irán

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana del lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán. "Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado.

"Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y la transportaron a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado. En clips que se han viralizado en redes sociales se ve cómo las aeronaves caen al suelo.

Este accidente se da durante el tercer día de ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán, en el cual se registró la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Teherán llevó a cabo el domingo ataques de represalia contra países del Golfo, en particular, aquellos donde hay bases estadounidenses.



Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguró haber lanzado un ataque "a gran escala" contra "el enemigo". Un funcionario de Teherán precisó que tienen como blanco las bases estadounidenses en esos países, y no a sus vecinos. De igual forma, periodistas de la AFP escucharon explosiones el domingo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Doha (Catar) y Manama (capital de Bareín), así como en Riad (Arabia Saudita).



El anuncio de la muerte de Jamenei, de 86 años, a quien Trump definió como "una de las personas más malvadas de la historia", fue acogido con vítores por algunos iraníes, pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno. "¡Muerte a Estados Unidos!", coreaban.

Un camionero de Teherán expresó su pesimismo. "No sé qué va a pasar en el futuro, pero no será nada bueno para los iraníes". Mientras tanto, el país queda ahora en manos de un triunvirato compuesto por el presidente Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

Continúan ataques de EE. UU. e Israel

Estados Unidos continúa con el bombardeo de cientos de objetivos en Irán e Israel amplió el lunes sus ataques a Líbano, mientras que Donald Trump prometió el domingo "vengar" las primeras bajas de estadounidenses en el conflicto con la república islámica que amenaza con generar un conflicto regional.

El presidente estadounidense dijo que prevé que las operaciones militares se extiendan durante cuatro semanas, después del inicio de la ofensiva el sábado." Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video publicado el domingo sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

Por su parte, el ejército israelí anunció a primera hora del lunes que lleva a cabo "ataques a gran escala" contra Teherán. También anunció el ataque de objetivos de Hezbolá "en todo el Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo militante respaldado por Irán.

Asimismo, el Pentágono indicó que se destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, mientras que el ejército israelí aseguró que había "cortado la cabeza de la serpiente". Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo, que los Guardianes de la Revolución iraníes declararon cerrado "de facto", según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por su parte, hizo saber que está ajustando sus fuerzas en Europa para contrarrestar posibles amenazas de "misiles balísticos" o drones que pudieran venir de Oriente Medio. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) advirtió este domingo que Oriente Medio "tiene mucho que perder" en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia.

