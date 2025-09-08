Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Terroristas matan a seis personas en estación de buses en Jerusalén: ¿cómo fue el ataque?

Terroristas matan a seis personas en estación de buses en Jerusalén: ¿cómo fue el ataque?

Este lunes seis personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un ataque terrorista perpetrado en una estación de buses de Jerusalén, en Israel. El ataque fue atribuido a dos ciudadanos palestinos, dados de bajo en la escena.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:41 a. m.
Comparta en:
Terroristas matan a seis personas en estación de buses en Jerusalén: ¿cómo fue el ataque?
Además de las víctimas mortales, el ataque dejó más de una docena de personas heridas.
Menahem Kahana/AFP