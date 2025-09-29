En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Maduro, listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de EE. UU.

Maduro, listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de EE. UU.

Así lo adelantó este lunes la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez. Fuente señalan que el documento del decreto ya está listo y que Maduro podría firmar en próximas horas.

Por: AFP
Actualizado: 29 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.

AFP
AFP

