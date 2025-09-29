Maduro, listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de EE. UU.

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al autoproclamado presidente Nicolás Maduro en caso de "agresión" de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe, informó este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez. "El presidente suscribió el decreto de conmoción externa", dijo Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El decreto permite a Maduro "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria", agregó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por lo pronto, Maduro no se ha pronunciado al respecto. En todo caso, una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. "La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento", dijo bajo reserva.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.



El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales. "Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela", insistió Rodríguez. "Jamás entregaremos la patria".

Publicidad

Venezuela realizó el sábado nuevos ejercicios militares y un simulacro para atender emergencias, en medio del temor a una eventual invasión de Estados Unidos. La movilización se suma a otros movimientos de tropas, y a jornadas de alistamiento de civiles en la reserva militar, que han sido entrenados en cuarteles y en barriadas populares.

Según fuentes citadas el viernes por el canal estadounidense NBC, "responsables militares estadounidenses están elaborando opciones para atacar a los traficantes de droga dentro de Venezuela".

Publicidad

Maduro ya ha dicho que tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción, un "instrumento constitucional" que tiene en sus manos "por si la patria es agredida militarmente". Su canciller, Yván Gil, dijo que se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Nos ha afirmado que considera injustificada e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe, acción que viola la Carta de la ONU y pone en riesgo estabilidad y soberanía de toda la región", escribió en Telegram.

AFP